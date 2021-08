Rainbow Six Siege: Leon S. Kennedy-Skin für Lion erschienen – Crystal Guard-Patchnotes enthüllt

Für den Taktik-Shooter "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" ist ein weiterer "Resident Evil"-Elite-Skin erschienen. Dadurch kann sich Lion in Leon S. Kennedy verwandeln. Zudem wurden die Patchnotes für die nächste Season "Crystal Guard" vorgestellt.

Osa wird als neuer Operator ins Spiel kommen.

Anfang dieser Woche hatte Ubisoft die kommende Season des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ angekündigt. Demnach werden die Spieler in wenigen Wochen „Crystal Guard“ und den neuen Angriff-Operator Osa erleben können. Entsprechende Details hatten wir bereits hier für euch zusammengefasst.

Noch mehr Resident Evil

Allerdings haben die Entwickler auch einige weitere Inhalte und Details nachgereicht. Unter anderem hat man den zweiten Skin des „Resident Evil“-Crossovers veröffentlicht. Nachdem Zofia bereits seit einigen Monaten als Jill Valentine ihr Unwesen treibt, hat am gestrigen Abend auch Lion einen entsprechenden Skin erhalten, der ihn in Leon S. Kennedy verwandelt. Neben dem eigentlichen Charakter-Skin und der MVP-Animation werden auch ein Talisman sowie verschiedene Waffenskins in dem Paket angeboten. Mit einem entsprechenden Trailer wurde der Skin vorgestellt.

Des Weiteren haben die Verantwortlichen bereits die vollständigen Patchnotes zu „Crystal Guard“ bereitgestellt. Somit kann man alle Änderungen an den Karten, den Operator und den Gadgets nachvollziehen. Dabei erkennt man schnell, dass man zahlreiche Änderungen vornimmt, sodass die Spielbalance gehörig auf den Kopf gestellt werden sollte.

Mehr zum Thema: Rainbow Six Siege – Crystal Guard vorgestellt – Video und Details

Unter anderem wird man Twitchs Schockdrohne verändern, sodass sie zukünftig auch springen kann. Dafür wird Twitch in der Vorbereitungsphase keine Schockdrohne mehr nutzen. Zudem werden Mute, Fuze und IQ mit Anpassungen ausgestattet. Wer alle Änderungen vorab wissen möchte, sollte sich die Patchnotes auf der offiziellen Seite anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Siege