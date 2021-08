The King of Fighters XV: Neuigkeiten auf der Gamescom 2021 versprochen

Wie die Verantwortlichen von SNK bekannt gaben, dürfen wir uns im Rahmen der Gamescom in der kommenden Woche über Neuigkeiten zum Fighting-Titel "The King of Fighters XV" freuen. Näher ins Detail ging das Studio allerdings nicht.

"The King of Fighters XV" erscheint 2022.

Aktuell entsteht bei den Entwicklern von SNK der Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ für die Konsolen und den PC.

Auch wenn uns die Entwickler in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig mit kurzen Trailern bedachten, mit denen die enthaltenen Charaktere vorgestellt wurden, ließen konkrete Details zur spielerischen Umsetzung von „The King of Fighters XV“ bisher auf sich warten. Diese könnten allerdings in der kommenden Wochen folgen. Wie SNK bekannt gab, dürfen wir uns im Rahmen der Gamescom 2021 nämlich über Neuigkeiten zu „The King of Fighters XV“ freuen.

Der Release verschiebt sich auf 2022

Diese sollen im Zuge des Opening-Events am 25. August 2021 präsentiert werden. Da SNK diesbezüglich nicht näher ins Detail ging, ist aktuell noch unklar, welche Art von Neuigkeiten zu erwarten sind. „The King of Fighters XV“ befindet sich für den PC, die Xbox-Systeme sowie die PlayStation-Plattformen in Entwicklung und musste aufgrund diverser COVID-19-bedingter Verzögerungen auf 2022 verschoben werden.

„Wir haben am Ende die endgültige Entscheidung getroffen, dass die Qualität des Produkts an erster Stelle stehen muss, und mit dieser Entscheidung geht ein geändertes Release-Fenster einher. Wir bitten aufrichtig um Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während unsere Entwicklungsteams weiterhin hart an KOF XV arbeiten“, hieß es zu der Verschiebung von offizieller Seite.

【KOF XV】

New KOF XV info coming in hot during the gamescom opening online event on Aug 25th (CEST)! gamescomhttps://t.co/GetOv70RAw#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/CK7v4OHFkh — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 18, 2021

