Young Souls: Erscheint im Herbst für die PlayStation 4 – Neuer Trailer stellt Bossgegner vor

Mit einem neuen Trailer zu "Young Souls" melden sich The Arcade Crew und 1P2P nach einigen Jahren zurück. Ab Herbst werden auch PlayStation-Spieler in den Genuss des Beat'em Up-Rollenspiels kommen können.

Bereits vor drei Jahren wurde das Beat’em Up-Rollenspiel „Young Souls“ offiziell angekündigt. Seitdem war es jedoch überraschend still um den Titel geworden. Nun haben der Publisher The Arcade Crew und das Entwicklerstudio 1P2P den Titel für Google Stadia veröffentlicht und bekanntgegeben, dass in diesem Herbst auch die PlayStation 4, doe Xbox One, die Nintendo Switch und der PC (via Steam) versorgt werden sollen.

Eine einzigartige Mischung wartet im Herbst auf euch

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Young Souls kombiniert die Genres Beat’em up und RPG in einer Welt, die in einem atemberaubenden Kunststil erschaffen wurde. Erforsche die Welt der Menschen und die der Kobolde, die beide voller Feinde, aber auch voller unerwarteter und freundlicher Begegnungen sind, die es zu entdecken gilt.“

Man begibt sich auf die Suche nach dem Adoptivvater und muss sich durch Dungeons im Reich der Kobolde kämpfen, in denen Horden von Feinden und Bossen auf einen warten. Dementsprechend sollte man sich starke Waffen und Rüstungen einpacken, um stets gewappnet zu sein. Dabei sollte man sich jedem Dungeon anpassen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Young Souls“ erhält, haben die Entwickler auch einen neuen Trailer bereitgestellt, der bereits einige der Bossgegner zeigt.

Features von Young Souls

Kämpfe mit Jenn und Tristan, allein oder im Koop, und erlebe die Abenteuer der Zwillinge und der beiden Welten dank einer wundervoll gestalteten Geschichte und ausgefeilter Dialoge.

Passe deine Ausrüstung an, indem du Hunderte von Waffen, Rüstungssets und Zubehör freischaltest, und bereite dich dann auf den Kampf gegen Horden von Gegnern und über 20 furchterregende Bosse vor.

Erforsche die vier einzigartigen Biome der Koboldwelt und absolviere Dutzende von Dungeons in deinem Streben, die Welt, deinen Ruf und den Professor zu retten.

Reise Tag und Nacht von einer Welt in die andere und mache das Beste aus jeder Umgebung. Genieße eine atemberaubende Landschaft und eine einzigartige Atmosphäre, während du durch die Straßen von Portsbourgh ziehst.

