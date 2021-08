GTA Remastered Trilogy: Release nicht mehr in diesem Jahr?

Erscheint die "GTA Remastered Trilogy" erst 2022?

Vor wenigen Tagen erreichten uns Gerüchte um eine sogenannte „GTA Remastered Trilogy“, die sich bei den Entwicklern von Rockstar Dundee in Arbeit befinden soll.

Den unbestätigten Berichten zufolge umfasst die Sammlung technisch wie spielerisch angepasste Versionen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“, die auf Basis der Unreal Engine entsprechend überarbeitet werden. Während eine offizielle Bestätigung der „GTA Remastered Trilogy“ noch auf sich warten lässt, möchten Industrie-Insider bereits mehr wissen.

So meldete sich in der Zwischenzeit auch der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson zu Wort, der zu verstehen gab, dass seine Quellen die laufenden Arbeiten an der „GTA Remastered Trilogy“ ebenfalls bestätigten. Doch während in den bisherigen Berichten die Rede von einem Release im Herbst 2021 war, ist Henderson hinsichtlich des Releasezeitraums nicht ganz so optimistisch.

Zum Thema: GTA Remastered Trilogy: Release im Herbst und weitere Neuauflagen geplant?

Wie Henderson berichtet, möchte er nämlich erfahren haben, dass die „GTA Remastered Trilogy“ erst im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Woher der Insider seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Stellungnahme seitens Rockstar Games nach wie vor auf sich warten lässt. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

I wasn’t going to mention the GTA Remastered Trilogy, because everything I’ve heard has been covered – The only difference is that I don’t believe the launch time frame is correct.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021