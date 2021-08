PS Store-Deal: Angebot der Woche für PS4 und PS5

"Scarlet Nexus" könnt ihr günstiger aus dem PlayStation Store laden.

Neben dem umfangreichen PSN-Sale, der am gestrigen Mittwoch gestartet wurde, steht im PlayStation Store das traditionelle Angebot der Woche bereit. Im Preis gesenkt wurde das noch recht neue „Scarlet Nexus“, das ihr in zwei Editions günstiger bekommt.

Standard- und Deluxe Editions günstiger

Da wäre einerseits die Standardversion, die regulär mit 69,99 Euro zu Buche schlägt. Dank des 40 Prozent-Rabattes werden im PlayStation Store. Zum Vergleich: Amazon verlangt für „Scarlet Nexus“ 66,99 Euro, was sowohl für die PS4- als auch für die PS5-Fassung gilt. Die Pegi-Version ist

Im Angebot ist ebenfalls die Deluxe Edition von „Scarlet Nexus“. Für diese Version zahlt ihr 50,99 Euro statt der sonst üblichen 84,99 Euro. Der Rabatt beträgt wie bei der Standardversion ganze 40 Prozent.

Die kostspieligere Fassung beinhaltet neben dem Spiel das Brainpunk-Paket. Es kommt mit dem digitalen Soundtrack, dem digitalen Artbook und dem Besondere-Kampfkleidung-Set „Rote“ daher. Obendrauf gibt es den „Der Andere“-Anhänger und drei zusätzliche Plugin-Variationen. In Anspruch nehmen könnt ihr den Deal of the Week bis zum 26. August 2021.

“Scarlet Nexus überzeugt mit einer futuristischen Fantasy-Geschichte, die von einem Höhepunkt in den nächsten Übergeht“, so Franzis Fazit in unserem Test, den ihr euch hier anschauen könnt. Mit acht von zehn möglichen Punkten kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen.

Weitere Deals im PlayStation Store

Falls ihr „Scarlet Nexus“ bereits besitzt oder der Titel nicht auf euer Interesse stößt: Im PlayStation Store warten weitere Angebote auf euch. Erst gestern wurden die Preise von mehr als 1000 Spielen gesenkt. Zwei Sales gingen an den Start – einmal eine Aktion, die sich Indiespielen widmet, und ein Sale, der Spiele unter 20 Euro umfasst. Unsere Meldung mit weiteren Details öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

