Syberia The World Before: Konsolenversion erscheint 2022 und neuer Trailer

"Syberia: The World Before" soll 2022 für Konsolen erscheinen. Zunächst steht allerdings der Launch auf dem Rechenknecht bevor. Ein Trailer liefert Einblicke.

In "Syberia: The World Before" erwarten euch recht eigenwillige Straßenbahnen.

„Syberia: The World Before“ hat einen für den PC gültigen Termin erhalten. Erscheinen wird die Fortsetzung des Adventures rund um Kate Walker für den Rechenknecht am 10. Dezember 2021. Zugleich gab der Publisher und Entwickler Microids bekannt, dass im kommenden Jahr eine Konsolenversion von „Syberia: The World Before“ veröffentlicht wird. Einzelne Plattformen wurden nicht beim Namen genannt.

Darüber hinaus wurde heute eine Digital Deluxe Edition angekündigt. Sie umfasst das Spiel, die von Inon Zur komponierte Originalmusik, einen Auszug aus dem Original-Skript, ein digitales Artbook sowie zahlreiche Hintergrundbilder, Avatare und Original-Storyboards des Entwicklers Benoit Sokal. Vorbestellungen für die Standard- und die Digital Deluxe-Edition enthalten das digitale Artbook. Zunächst bezieht sich alles auf den PC.

„Syberia The World Before“ konfrontiert euch mit zwei Zeitabschnitten. Dazu zählen:

Vaghen, 1937: Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das vor einer brillanten Karriere als Pianistin steht. Aber ihre Zukunftsaussichten verfinstern sich, als sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die faschistische Drohung des „Braunen Schattens“ über Europa legt.

Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das vor einer brillanten Karriere als Pianistin steht. Aber ihre Zukunftsaussichten verfinstern sich, als sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die faschistische Drohung des „Braunen Schattens“ über Europa legt. Taiga, 2004: Kate Walker schlägt sich in dem Salzbergwerk, in das sie eingesperrt wurde, mehr schlecht als recht durchs Leben, bis ein tragisches Ereignis sie dazu veranlasst, zu einem neuen Abenteuer aufzubrechen und auf die Suche nach ihrer Identität zu gehen.

Als Spieler schlüpft ihr sowohl in die Rolle von Kate Walker als auch Dana Roze und enthüllt dabei Geheimnisse, sie seit langer Zeit im Verborgenen liegen. Im Spielverlauf erkundet ihr das Universum von Benoît Sokal, das mit ansehnlichen Kulissen und verschiedenen Charakteren aufwartet. Im Spielverlauf löst ihr laut Hersteller knifflige Puzzles und Rätsel und entdeckt eine „wechselvolle und fesselnde Geschichte“.

Nachfolgend ein Trailer zu „Syberia: The World Before“. Sobald feststeht, welche Konsolen unterstützt werden, lassen wir es euch wissen.

