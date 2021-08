Black Myth Wukong: 12 Minuten Gameplay aus dem beeindruckenden Unreal Engine 5-Abenteuer

Mit einer beeindruckenden Gameplay-Präsentation stellt uns Game Science das kommende Action-Rollenspiel "Black Myth: Wukong" in der Unreal Engine 5 vor. Somit kann man bereits zwölf Minuten aus dem Spiel betrachten.

Als das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ Anfang des Jahres mit einem ersten Trailer angekündigt wurde, wurde das Spiel vor allem für die grafische Qualität gelobt. Nun haben die Verantwortlichen von Game Science ein neues zwölfminütiges Gameplay-Video veröffentlicht, das einen weiteren Blick auf das Abenteuer gewährt.

Werdet zum Affenkönig

„Black Myth: Wukong“ entsteht mit der Unreal Engine 5, die in dem neuen Gameplay-Trailer in Echtzeit läuft. Des Weiteren unterstützt das Abenteuer Nvidias DLSS-Technologie. Die Spieler erwartet eine Mischung aus Action-Adventure und Action-Rollenspiel, die zahlreiche Schauplätze zum Leben erwecken soll. Schließlich wird man in die Rolle des Affenkönigs schlüpfen und eine Neuinterpretation der klassischen Geschichte „Die Reise nach Westen“ geboten bekommen.

Wukong wird im Umgang mit Waffen geschult sein und kann auch verschiedene Martial-Arts-Techniken einsetzen, um seine Gegner zu verwirren und zu täuschen. In dem neuen Gameplay kann man bereits einen Eindruck von dem Kampfsystem erhalten, auch wenn das gezeigte Material nicht dem finalen Produkt entspricht.

Mehr zum Thema: Black Myth Wukong – Release-Zeitraum und beeindruckender Trailer

Bis zur Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ werden wir auch noch einige Zeit warten müssen. Bisher peilen die Entwickler das Jahr 2023 als Erscheinungszeitraum an, wobei alle Mainstream-Konsolen und der PC unterstützt werden sollen. Weitere Informationen und Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal das neueste Gameplay-Video:

