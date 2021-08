Guardians of the Galaxy: Verzicht auf DLCs nicht auf das Feedback zu Marvel’s Avengers zurückzuführen

Bekanntermaßen wird bei "Marvel's Guardians of the Galaxy" komplett auf DLCs verzichtet. Wie die Entwickler von Crystal Dynamics klar stellten, ist diese Entscheidung allerdings nicht auf das Feedback zum Live-Service-Ansatz von "Marvel' Avengers" zurückzuführen.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint Ende Oktober.

Mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ kündigte Crystal Dynamics, das verantwortliche Studio hinter „Marvel’s Avengers“, im Juni dieses Jahres sein neuestes Projekt an.

Wie nur kurz nach der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, haben wir es bei „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ mit einer Einzelspieler-Erfahrung zu tun, bei der bewusst auf Download-Inhalte verzichtet wird. In einem aktuellen Interview wies Jean-François Dugas, der Creative-Director hinter dem Projekt, darauf hin, dass die Entscheidung, DLCs außen vorzulassen nicht auf das mitunter durchwachsene Feedback zum Live-Service-Ansatz von „Marvel’s Avengers“ zurückzuführen ist.

Entscheidung gegen DLCs wurde schon früh getroffen

Laut Dugas haben wir es stattdessen mit einer Entscheidung zu tun, die schon früh getroffen werden musste und daher nichts mit der Entwicklung von „Marvel’s Avengers“ zu tun hat. Zumal sich „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befand, als „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht wurde. Somit hätten die Entwickler von Crystal Dynamics ohnehin nicht mehr auf das Feedback zum Live-Service-Ansatz reagieren können, ohne das komplette Konzept von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ über den Haufen zu werfen.

Zum Thema: Marvel’s Guardians of the Galaxy: Das sagt Eidos Montreal zu DLCs & Mikrotransaktionen

„Als Marvel’s Avengers veröffentlicht wurde, steckten wir bereits mitten in der Produktion“, sagte Dugas. „Das sind keine Entscheidungen, die Sie in letzter Minute tätigen können. Es ist etwas, das Teil der Vision ist oder nicht. In unserem Fall haben wir diese Entscheidung in der frühen Phase des Projekts getroffen.“

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheint am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und in Form eines Cloud-Exklusives auch für Nintendos Switch.

Quelle: Videogames Chroncile

