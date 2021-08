Hood Outlaws & Legends: Erste Season „Samhai“ vorgestellt – Termin, Trailer & Details

"Hood: Outlaws & Legends" startet in Kürze in die erste Season.

Wie bereits vor dem offiziellen Release versprochen wurde, soll der PvPvE-Shooter „Hood: Outlaws & Legends“ langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Unter dem Namen „Samhain“ stellten die verantwortlichen Entwickler von Sumo Digital die erste Season vor, die bereits in Kürze an den Start gehen wird. Genauer gesagt am Donnerstag, den 2. September 2021. Zu den neuen Inhalten, die mit der ersten Season den Weg in „Hood: Outlaws & Legends“ finden werden, gehört der weibliche Neuzugang Eidaa, mit dem die Entwickler für frischen Wind auf den Schlachtfeldern sorgen möchten.

Ein neuer Charaktere und ein Battle-Pass

Von offizieller Seite wird Eidaa als eine Nahkämpferin beschrieben, die ihren Gegnern mit entsprechenden Angriffen und Fähigkeiten das Fürchten lehren soll. Des Weiteren überarbeiteten die Macher von Sumo Digital das Winden-System, um zum Ende der Gefechte hin für eine höhere Intensität zu sorgen. Durch die überarbeitete Mechanik können beide Teams versuchen, die Kisten über die Winden zu stehlen.

Den Abschluss bildet der offizielle Battle-Pass zur ersten Season von „Hood: Outlaws & Legends“, der euch die Möglichkeit bietet, eure gewonnenen Erfahrungen und Belohnungen in zusätzliche kosmetische Inhalte zu investieren.

„Hood: Outlaws & Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

