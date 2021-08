PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Nächste Woche erscheinen 13 neue Spiel für PS4 und PS5.

Nachdem in dieser Woche ordentliche elf neue Spiele hierzulande im Handel erschienen, steigt diese Anzahl in der nächsten Woche leicht an. Insgesamt werden 13 neue Games für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5)

Release: 24. August 2021

Den Anfang in der neuen Wochen macht mit „Aliens: Fireteam Elite“ ein Lizenzspiel basierend auf dem legendären Science-Fiction-Franchise. Das Spiel ist dabei natürlich im berühmten Universum der Vorlage angesiedelt und schickt euch als Teil eines Colonial Marine-Trupps in den Kampf gegen gefährliche Xenomorph-Horden.

Der Titel ist dabei ein Koop-Survival-Shooter, den ihr in der Third-Person-Perspektive spielt. An Bord der UAS Endeavor müsst ihr euch in insgesamt vier verschiedenen Kampagnen der Alien-Bedrohung entgegenstellen und diese mit eurem Team zurückschlagen. Dabei bekommt ihr es mit 20 verschiedenen Gegnertypen zu tun, die allesamt eigene Taktiken einsetzen, um euch und eure Mitstreiter zu überlisten und auszuschalten

Hoa (PS4, PS5)

Release: 24. August 2021

Mit „Hoa“ erwartet euch derweil ein entspannter Puzzle-Plattformer, das euch mit seinen handgezeichneten Grafiken in seinen Bann ziehen will. Ihr begleitet die namensgebende Heldin Hoa auf einer abenteuerlichen Reise durch eine riesige Welt zurück dorthin, wo für sie einstmals alles seinen Anfang nahm.

Ihr bahnt euch also euren Weg durch diese Welt, die euch unter anderem mit ihrer entspannten Atmosphäre begeistern möchte. Unterwegs trefft ihr auf einige Charaktere, mit denen ihr euch über ihre Geschichten unterhalten dürft, und darüber hinaus warten ebenfalls allerlei Rätsel auf euch, die gelöst werden wollen.

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar (PS4, PSVR)

Release: 24. August 2021

Steht euch der Sinn indes eher nach einem aufregenden Spionage-Abenteuer, könnte „I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar“ einen Blick lohnen. Die Agency verlangt dabei erneut nach euren Diensten, um die Pläne der bösen Organisation Zoraxis aufzuhalten und letztendlich die Welt vor den Machenschaften der Gruppe zu retten.

Um eure Mission erfolgreich abschließen zu können, dürft ihr natürlich allerlei Fähigkeiten und Gadgets nutzen. Ihr könnt Telekinese einsetzen, Objekte in eurer Umgebung manipulieren und müsst dabei nebenbei auch noch allerlei Rätsel lösen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in diesem Beitrag im PlayStation Blog.

King’s Bounty 2 (PS4, PS5)

Release: 24. August 2021

Die Geschichte von „King’s Bounty 2“ entführt euch ins Land Nostria, in dem sich die Finsternis ausbreitet. Nun obliegt es euch, das Reich zu retten und Frieden sowie Ordnung wiederherzustellen. Um euer Ziel erreichen zu können, müsst ihr Kameraden rekrutieren, sie entwickeln und eure Armee natürlich auch in die Schlacht führen.

Ihr dürft dabei aus einem von drei Helden wählen und die Spielwelt anschließend erkunden. Jede eurer Truppen verfügt dabei über einzigartige Kräfte und Fähigkeiten, die in den rundenbasierten Kämpfen des RPGs natürlich sinnvoll eingesetzt werden wollen. Die Macher versprechen, dass jede Schlacht einzigartig sein soll.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (PS5)

Release: 24. August 2021

Steht euch der Sinn indes eher nach einem realistischeren Videospiel, dann könnte der First-Person-Shooter „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ einen Blick wert sein. Nachdem der Titel bereits seit geraumer Zeit für die PlayStation 4 verfügbar ist, erscheint das Game nun mit etwas Verspätung auch für Sonys aktuelle Konsole.

Selbstverständlich dürfen sich Spieler der PS5-Fassung des Games auf einige technische Verbesserungen freuen. Zu diesen zählen schnellere Ladezeiten, feinere Texturen, ein Grafik-Modus (4K, 30FPS) sowie ein Performance-Modus (2K bei 60FPS). Des Weiteren unterstützt das Spiel ebenfalls die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers.

Darker Skies (PS4, PS5)

Release: 25. August 2021

Wollt ihr derweil herausfinden, wie das Leben nach einem verheerenden Krieg der Welten aussehen könnte, wäre vielleicht das Horrorspiel „Darker Skies“ empfehlenswert. Ihr schlüpft im Spiel in die Rolle von Jack, einem Überlebenden dieses gewaltigen Konflikts, der versucht, die menschliche Zivilisation wieder aufzubauen.

Gemeinsam mit ihm erkundet ihr die vom Krieg verwüstete Welt, müsst euch zahlreichen Gefahren stellen und dabei stets die Augen nach nützlichen Bauteilen offenhalten. Ihr könnt einige Gegenstände selbst herstellen und diese miteinander kombinieren, um eure Feinde auszuschalten. Dies geht sowohl schleichend als auch im direkten Kampf.

Murder Mystery Machine (PS4)

Release: 25. August 2021

Wie der Titel von „Murder Mystery Machine“ bereits andeutet, müsst ihr im Adventure-Game einen Mord aufklären. Für Cassandra Clarke ist es der erste Tag bei der District Crime Agency und als Neuling muss sie sich mit dem mürrischen Kriminalpolizisten Nate Hudson um ihren ersten großen Fall kümmern.

Ihr müsst Tatorte erkunden, nach Hinweisen suchen und natürlich auch die Verdächtigen befragen. Während ihr euch umschaut, könnt ihr die Kameraperspektive verändern, um so auch jedes Details ausfindig zu machen. Bei euren Verhören kommt es derweil darauf an, geschickte Fragen zu stellen, um die Schuldigen zu überführen.

Psychonauts 2 (PS4)

Release: 25. August 2021

Über 15 Jahre erhält mit „Psychonauts 2“ ein Plattformer-Geheimtipp aus PlayStation 2-Zeiten eine Fortsetzung. Mittlerweile konnte Hauptfigur Razputin „Raz“ Aquato seinen Lebenstraum verwirklichen und den Psychonauts, einer internationalen Hellseher-Spionageorganisation, offiziell beitreten. Diese Gruppe ist nun jedoch in Gefahr, denn ihr Boss verhält sich seltsam und zu allem Überfluss treibt auch noch ein Spion sein Unwesen.

Videospiel-Legende Tim Schafer („Brütal Legend“, „Grim Fandango“) erschuf mit seinem Team erneut eine spannende wie abgedrehte Geschichte, die auch allerlei verrückten Humor beinhaltet. In der Rolle von Raz müsst ihr verschiedene Areale erkunden, die inneren Dämonen verschiedener Leute besiegen, indem ihr in ihren Verstand eindringt. Dabei sind nicht nur eure Plattformer-Skills gefragt, sondern auch der Einsatz von Raz‘ Kräften.

Hotel Life: A Resort Simulator (PS4, PS5)

Release: 26. August 2021

Ihr wolltet schon immer einmal hinter die Kulissen eines Urlaubs in einem Luxushotel blicken? Dann könnte „Hotel Life: A Resort Simulator“ genau euer Ding sein. Ihr wählt den idealen Standort für euer eigenes Hotel, baut es auf und gestaltet es ganz genau nach euren persönlichen Vorstellungen, ehe schließlich die Gäste eintreffen. Diese holt ihr direkt vom Flughafen ab, kutschiert sie zu eurem Hotel und kümmert euch anschließend um ihre Wünsche.

Wie bei Simulationsspielen üblich, werden vor allem eure Organisationsfähigkeiten gefordert, wobei es in diesem Fall ebenfalls noch auf euer betriebswirtschaftliches sowie unternehmerisches Geschick ankommt. Als Manager müsst ihr verschiedene Aufgaben im Blick behalten und delegieren, was wiederum bedeutet, dass ihr Personal einstellen und auch im Hintergrund viele Details am Laufen halten müsst, damit euer Unternehmen erfolgreich ist.

Islanders: Console Edition (PS4, PS5)

Release: 26. August 2021

Wollt ihr lieber gleich eine ganze Insel managen, erscheint mit „Islanders: Console Edition“ eine geeignete Alternative für euch. Ihr beginnt auf einem kleinen Eiland und habt verschiedene Ziele vorgegeben, die ihr erfüllen müsst. Sobald dies geschehen ist, dürft ihr zur nächsten Insel weiterziehen und dort quasi von vorne beginnen.

Besonderen Fokus solltet ihr dabei auf euer Ressourcenmanagement legen, ehe ihr damit beginnt, munter drauf los zu bauen. Um die zuvor erwähnten Ziele auf jeder Insel abhaken zu können, gilt es übrigens eine entsprechende Punktzahl zu erreichen und hierbei kommt es darauf an, dass ihr eure Bauwerke stets sinnvoll platziert.

Baldo: The Guardian Owls (PS4)

Release: 27. August 2021

Ursprünglich sollte „Baldo: The Guardian Owls“ bereits vor gut einem Jahr im Handel erscheinen, doch der alte Termin konnte vom kleinen Entwicklerteam nicht gehalten werden. Im Action-RPG begebt ihr euch auf eine abenteuerliche Reise durch ein magisches Land, in dem bereits zahlreiche Mysterien auf euch warten.

Ihr schlüpft in die Rolle von Baldo und begebt euch auf ein spannendes Abenteuer, in dessen Verlauf ihr allerlei illustre Charaktere treffen werdet. Dabei müsst ihr eine Prophezeiung entschlüsseln, um ein unheilvolles Schicksal abzuwenden. Unterwegs wollen euch zudem gefährliche Gegner aufhalten, die ihr mit euren Waffen besiegen müsst.

Inked: A Tale of Love (PS4)

Release: 27. August 2021

Mit „Inked: A Tale of Love“ erwartet euch ein handgezeichnetes Rätselabenteuer, in dem ihr mit einem namenlosen Helden ein scheinbar friedliches Land bereist. Die mythologisch angehauchte Spielwelt wurde dabei von japanischen Volksmärchen inspiriert und besteht aus zehn Arealen, in denen ihr euch nach Herzenslust umsehen dürft.

Euer Ziel ist dabei, eure Geliebte zurückzugewinnen. Doch der Weg dorthin ist steinig und beschwerlich, denn allerlei Gefahren pflastern euren Pfad. Ihr habt dabei übrigens kein Schwert zur Hand, sondern einen magischen Pinsel, mit dem ihr die Welt manipulieren könnt und diverse knackige Rätsel lösen müsst.

Tormented Souls (PS5)

Release: 27. August 2021

Zum Abschluss der kommenden Woche erscheint mit „Tormendet Souls“ noch ein Survival-Horrorspiel, das einige Parallelen zu seinen namenhaften Inspirationsquellen wie „Silent Hill“ und „Resident Evil“ kaum verbergen kann. In der Rolle von Caroline Walker wacht ihr in einer Badewanne auf und müsst anschließend ein Herrenhaus erkunden.

Obwohl sich der Titel dabei an Klassikern seines Genres orientiert, wagen die Entwickler auch die eine oder andere zeitgemäße Anpassung, etwa in Form einer dynamischen Kamera sowie einer angepassten Steuerung. Dabei müsst ihr euch in der Rolle der jungen Frau natürlich auch allerlei Monstern sowie anderer Gefahren erwehren, die in der Finsternis auf euch lauern und auch Rätsel wollen geknackt werden. Werdet ihr überleben können?

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation