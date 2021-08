WWE 2K22: Launch nicht in diesem Jahr – Release-Monat und Trailer

In diesem Jahr werdet ihr "WWE 2K22" nicht mehr spielen können. Denn erst 2022 wird der Launch erfolgen. Der Release-Monat wurde mit einem Trailer enthüllt.

"WWE 2K22" kommt erst 2022 auf den Markt.

Auch am Wochenende kommt es zu Ankündigungen, denn 2K Games hat im Zuge des SummerSlam 2021 einen Trailer zu „WWE 2K22“ veröffentlicht, der eine wichtige Information offenbart. Er verrät, wann das Wrestlingspiel auf den Markt gebracht wird.

Release im März 2022

Der präzise Termin wurde zwar nicht genannt. Allerdings verweist 2K Games auf eine Veröffentlichung im März 2022. Im laufenden Jahr könnt ihr also nicht mehr in den Ring steigen. Offenbar verzichtet das Unternehmen ganz bewusst auf das Weihnachtsgeschäft, um nicht erneut in die Falle zu tappen und ein unfertiges Spiel auf den Markt zu bringen. Mehr Informationen zu „WWE 2K22“ sollen im Januar 2022 herausgegeben werden.

Der Forbes-Autor Brian Mazique behauptete jüngst, dass „WWE 2K22“ bereits einen fantastischen Eindruck macht. Er konnte mit Leuten sprechen, die offenbar einen Blick auf den aktuellen Build werfen durften.

„Und mir wurde gesagt, dass das Gameplay zum jetzigen Zeitpunkt fantastisch ist“, so Mazique. Anzumerken ist allerdings, dass die Objektivität der genannten Personen durchaus hinterfragt werden kann, da sie möglicherweise in irgendeiner Art und Weise involviert oder mit dem Publisher verbunden sind.

Weitere Meldungen zur WWE-2K-Reihe:

„WWE 2K20“ war ein enttäuschendes Debüt für den Entwickler Visual Concepts, nachdem Yuke’s zuvor für die Produktion der Reihe zuständig war. Vor allem die große Anzahl technischer Probleme sorgte zum Launch für Frust. Der Nachfolger macht es wahrscheinlich besser. Mehr zu „WWE 2K22“ erfahrt ihr in der verlinkte Themen-Übersicht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22