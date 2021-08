Asterix & Obelix Slap Them All!: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum klassischen Beat’em Up

Zum Start in die neue Woche bedachte uns der Publisher Microids mit einem frischen Trailer zu "Slap Them All!". Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin des Beat'em Ups bekannt gegeben.

"Asterix & Obelix: Slap Them All!" verspricht klassische Beat'em Up-Kost.

Mit „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ kündigten der Publisher Microids und die Entwickler der Mr. Nutz Studios im Frühjahr ein klassisches Beat’em Up für die Konsolen und den PC an.

Wie es der Name bereits andeutet, übernehmt ihr wieder einmal die Kontrolle über die beiden wehrhaften Gallier Asterix beziehungsweise Obelix und macht euch daran, zahlreiche Römer und weitere Widersacher zu vertrimmen. Heute bedachten uns Microids und die Macher der Mr. Nutz Studios zum einen mit einem frischen Trailer zu „Asterix & Obelix: Slap Them All!“, mit dem euch das Beat’em Up schmackhaft gemacht werden soll.

Nehmt den Kampf alleine oder kooperativ auf

Darüber wurde heute der finale Releasetermin des Titels bestätigt. Wie es heißt, wird „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ ab dem 25. November 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Zu den unterhaltsamsten Features wird laut Entwicklerangaben die Tatsache gehören, dass ihr den Kampf gegen die zahlreichen Gegner sowohl alleine als auch kooperativ mit einem Freund in Angriff nehmen könnt.

Zum Thema: Asterix & Obelix: Slap Them All mit Trailer und Infos angekündigt

„Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. Gallien ist vollständig von den Römern besetzt. Na ja, nicht ganz… Ein kleines Dorf unbeugsamer Gallier hält den Invasoren noch stand. Doch alles bricht zusammen! Unsere beiden Helden reisen um die ganze Welt, um das römische Imperium in einem horizontal scrollenden 2D-Beat-em-Up-Spiel zu bekämpfen, komplett handgezeichnet und in der reinsten Tradition des Genres“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der heute veröffentlichte Trailer zu „Asterix & Obelix: Slap Them All!“.

