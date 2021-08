Devil May Cry: Die actiongeladene Hack & Slay-Reihe feiert 20-jähriges Jubiläum

Heute vor 20 Jahren ist das erste "Devil May Cry" auf den Markt gekommen. In den darauffolgenden Jahren wurden insgesamt vier Nachfolger, ein Reboot und eine HD-Collection entwickelt. Wegen des actionreichen und abwechslungsreichen Kampfsystems erfreut sich das Franchise bis heute großer Beliebtheit.

Der letzte Ableger erschien Anfang 2019.

Die „Devil May Cry“-Reihe feiert heute ihren 20. Geburtstag. Am 23. August 2001 wurde der erste Teil für die PlayStation 2 veröffentlicht. Für die Regie war die Entwickler-Legende Hideki Kamiya zuständig, der zuvor an den ersten beiden „Resident Evil“-Ablegern beteiligt war. Inzwischen ist der Japaner bei Platinum Games beschäftigt.

5 Hauptableger und ein Reboot

Über die Jahre hat das zuständige Entwicklerstudio Capcom fünf weitere Serien-Ableger auf den Markt gebracht. Der Letzte davon hieß „Devil May Cry 5“ und ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Zudem ist im Jahr 2012 eine HD Collection für die PS3 und die Xbox 360 erschienen, die sechs Jahre später auch für die Nachfolgerkonsolen veröffentlicht wurde.

Abgesehen von den nummerierten Teilen kam im Jahr 2013 ein Reboot unter dem Namen „DmC: Devil May Cry“ heraus. Hier stand ein junger Dante im Mittelpunkt, der sich durch kurze schwarze Haare auszeichnete und mit anderen Waffen sowie Fähigkeiten auf Dämonenjagd ging. Im Gegensatz zur Hauptreihe war für die Entwicklung das britische Studio Ninja Theory zuständig.

Wie sich „Devil May Cry 5“ auf den New-Gen-Konsolen schlägt, könnt ihr euch hier ansehen:

Related Posts

Weil der 2019 veröffentlichte Ableger zufriedenstellende Verkaufszahlen vorweisen kann, wird die Reihe eines Tages vermutlich fortgesetzt. Allerdings wird es laut dem Branchen-Insider Dusk Golem noch mehrere Jahre dauern, bis wir einen Nachfolger spielen dürfen. Jedenfalls wurde die „Son of Sparda“-Erzählung mit der letzten Veröffentlichung abgeschlossen, weshalb zukünftig andere Charaktere neben Dante und Vergil in den Vordergrund rücken könnten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry