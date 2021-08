Gamescom 2021: Nominierungen für Awards veröffentlicht

Die Gamescom 2021 startet. Und auch in diesem Jahr werden ausgesuchte Spiele mit Awards belohnt. Die Nominierungen stehen fest.

In dieser Woche findet die Gamescom statt. Allerdings beschränkt sich das Event wie schon im vergangenen Jahr auf einige Streams, die ihr über das Internet verfolgen könnt. Das wichtigste Ereignis ist Opening Night Live, das am Mittwoch von 20 bis 22 Uhr ausgestrahlt wird.

Die Vergabe der Gamescom-Awards erfolgt hingegen nach der gewohnten Reihenfolge. Zunächst wurden die Nominierungen enthüllt, bevor es im Laufe der Gamescom zur Bekanntgabe der Preisträger kommt.

Welche Spiele in diesem Jahr die Chance haben, einen der Pokale zu erhaschen, verrät die folgende Übersicht. Aufgeführt sind einmal mehr bekannte Namen, die eine Jury durchlaufen müssen. Im Fall der PlayStation-Kategorie haben „Elden Ring“, „Tales of Arise“ und „The Dark Pictures: House of Ashes“ die Möglichkeit, als Gewinner hervorzugehen.

Die Nominierungen in der Übersicht

Die Gewinner dieser Kategorien werden im Zuge von Opening Night Live am 25. August 2021 ab 20 Uhr angekündigt.

Best Microsoft Xbox Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Best Nintendo Switch Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best PC Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Sony PlayStation Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Die Gewinner der folgenden Kategorien werden am 26. und 27. August bekanntgegeben.

Best Action Adventure Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Action Game

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Best Family Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

Super Dungeon Maker, rokaplay

Best Indie Game

Dorfromantik, Toukana Interactive

Inua, Arte France

Lost in Random, Electronic Arts

Best Role Playing Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Encased, Koch Media

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

Best Simulation Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

Landwirtschafts-Simulator 22, astragon Entertainment

Undisclosed Title

Best Sports Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

FIFA 22, Electronic Arts

Riders Republic, Ubisoft

Best Strategy Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Company of Heroes 3, SEGA Europe

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best Multiplayer Game

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Riders Republic, Ubisoft

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Best Ongoing Game

Apex Legends, Electronic Arts

Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Most Original Game

Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

Riders Republic, Ubisoft

tERRORbane, Whisper Interactive

Best Announcement

Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen getätigten Spiele-Ankündigungen, Premieren oder Enthüllungen stehen der Jury zur Wahl.

Best Lineup

Alle zum gamescom award einreichenden Partnerunternehmen der gamescom stehen der Jury zur Wahl.

Best of gamescom

Alle Kategorien-Gewinner der Genre- und Plattformkategorien stehen der Jury zur Wahl für die Auszeichnung mit dem Hauptpreis Best of gamescom.

Best Trailer

Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen gezeigten Trailer stehen der Jury zur Wahl.

Die Gewinner folgender Kategorien werden am 29. August bekanntgegeben.

Best Streamer

Ausgewählte Partner-Streamerinnen und -Streamer (Voting)

gamescom „Most Wanted“ Consumer Award

Die Nominierten aller Genre- und Plattformkategorien (Voting)

Heart of Gaming Award

Die Wahl eines Siegers des Heart of Gaming Awards trifft die Jury in freiem Ermessen. In Frage kommen hierfür nicht nur Spiele, Erweiterungen, Produkte, Technologien etc., sondern auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.

