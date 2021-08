Ghost of Tsushima Director’s Cut: Update 2.05 steht bereit und behebt Abstürze

Der "Ghost of Tsushima: Director's Cut" wurde mit einem neuen Update versehen.

Vor ein paar Tagen veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Nur kurz nach dem Release der Neuauflage klagten die Spieler über vereinzelte Abstürze, die dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten. Wie die Verantwortlichen von Sucker Punch bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zum „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ bereit, das den Titel auf die Version 2.05 hebt. Offiziellen Angaben zufolge werden mit dem Patch die Probleme behoben, die zu den Abstürzen führen konnten.

Weiter heißt es seitens der Entwickler, dass derzeit weitere Probleme untersucht werden: „Patch 2.05 ist jetzt live für den #GhostOfTsushima Director’s Cut. Dies behebt einen Absturz, der bei einigen Benutzern aufgetreten ist. Wir untersuchen derzeit weitere Probleme und werden in der kommenden Woche weitere Korrekturen/Verbesserungen vornehmen.“

Welche Fehler mit dem nächsten Patch im Detail in Angriff genommen werden, wurde bisher nicht verraten. Zu den Bugs, über die die Spieler in den vergangenen Tagen klagten, gehörte unter anderem die Tatsache, dass die Gosaku-Rüstung mit unschönen Clipping-Fehlern zu kämpfen hat, wenn diese beim Reiten getragen wird.

Sollten weitere Details zum nächsten Update des „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

