Life is Strange True Colors: Die ersten 15 Minuten des Adventures im Video

In wenigen Wochen erscheint mit "Life is Strange: True Colors" das nächste Kapitel der beliebten Adventure-Reihe. Wer möchte, kann sich heute die ersten 15 Minuten des Abenteuers zu Gemüte führen.

"Life is Strange: True Colors" erscheint im September 2021.

Mit „Life is Strange: True Colors“ geht die beliebte Adventure-Serie auf dem PC und den Konsolen in wenigen Wochen in die nächste Runde.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt dieses Mal die junge Alex Chen, die über die Fähigkeit verfügt, die Emotionen anderer Menschen zu spüren, zu erkennen und im Endeffekt auch zu manipulieren. Wer sich ein wenig auf das, was ihn in „Life is Strange: True Colors“ erwartet, einstimmen möchte, hat heute die Möglichkeit, sich die ersten 15 Minuten des Adventures anzuschauen. Das entsprechende Gameplay-Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Die übermenschlichen Fähigkeiten der jungen Alex Chen

Die Protagonistin Alex Chen wird von offizieller Seite als ein junger Charakter beschrieben, der mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten schlichtweg überfordert ist. Daher versucht Alex, diese so gut es geht zu ignorieren beziehungsweise zu verdrängen. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufdecken, die in ihrer Heimatstadt verborgen liegen.

„Die Spieler kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand. Zum ersten Mal in der Geschichte von Life is Strange gibt es kein Warten auf die nächste Episode – Life is Strange: True Colors wird dieses Mal direkt als komplettes Spiel erscheinen, sowohl als Box-Edition als auch digital“, so die Entwickler von Deck Nine Games.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021 für den PC, Stadia, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Die Umsetzung für Nintendos Switch wurde kürzlich verschoben und folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

