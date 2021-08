Assassin’s Creed Valhalla: Speicherprobleme auf PS4 & PS5 behoben

"Assassin's Creed Valhalla": Speicherprobleme auf den PlayStation-Konsolen gehören der Vergangenheit an.

Unter dem Namen „Die Belagerung von Paris“ bekam das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ in diesem Monat eine neue Download-Erweiterung spendiert.

Zumindest auf den PlayStation-Plattformen sollte die Freude allerdings nicht lange währen. Stattdessen klagten Spieler auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 nur kurz nach dem Release der Erweiterung über Speicherprobleme in Verbindung mit „Die Belagerung von Paris“. Wie Ubisoft bekannt gab, steht auf der PS4 und der PS5 ab sofort ein neues Update bereit, das dieses Problem aus der Welt schafft.

Odyssey ab heute mit 60FPS

Das nächste Update zu einem „Assassin’s Creed“-Abenteuer steht übrigens schon in den Startlöchern und wird am heutigen Dienstag Morgen veröffentlicht. Mit dem besagten Patch bekommt „Assassin’s Creed Odyssey“ einen neuen Modus spendiert, der sich vor allem an Spieler richtet, die ihre Titel gerne mit einer möglichst hohen Bildwiederholungsrate spielen. So hält mit dem heutigen Update eine 60FPS-Unterstützung auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X Einzug.

Zum Thema: Assassin’s Creed Odyssey: Nächstes Update ermöglicht 60 FPS auf der PS5

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, Stadia, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Dieses Mal führt euer Weg nach Großbritannien, wo ihr Teil einer Wikinger-Invasion seid und versucht, euch auf der Insel als Eroberer einen Namen zu machen.

Quelle: Ubisoft

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla