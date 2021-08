F1 2021: Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Launch-Trailer

Codemasters ist mit den Reaktionen auf "F1 2021" zufrieden.

Vor wenigen Wochen erschien mit „F1 2021“ das neueste Rennspiel aus dem Hause Codemasters für die Konsolen und den PC.

Auch wenn „F1 2021“ mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, die auf der PlayStation 5 zwischenzeitlich zu einer Deaktivierung des 3D-Audios und der Ray-Tracing-Unterstützung führten, wurde das Rennspiel weitestgehend positiv aufgenommen. Dies geht auch aus dem offiziellen Accolades-Trailer zu „F1 2021“ hervor, den Electronic Arts und Codemasters heute zur Verfügung stellten.

Entwickler vom Feedback überwältigt

„Wir sind von den Kommentaren der Spieler, Entwickler und Medien seit der Veröffentlichung von F1 2021 überwältigt“, kommentierte Lee Mather, F1-Franchise-Game-Director bei Codemasters, den Trailer. „Egal, ob sie in Braking Point gegen Devon Butler antreten oder sich mit einem Freund in der erweiterten Karriere zusammentun, ist F1 2021 der perfekte Titel, der es ermöglicht, das ganze Drama an der Spitze des Motorsports daheim zu erleben.“

„F1 2021“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und bietet interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, mit den Teams und Fahrern der aktuellen Saison um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.

Mit von der Partie ist natürlich ein Online-Multiplayer, in dem ihr euch mit Spielern aus aller Welt messen könnt.

