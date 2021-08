The Medium: Bloober Team weist PlayStation Plus-Gerüchte zurück

Mit etwas Verspätung erscheint das Horrorspiel "The Medium" bald auch für die PlayStation 5. Allerdings wird der Titel, wie die Entwickler selbst bestätigen, nicht Teil des PS Plus-Angebots im September sein.

"The Medium" erscheint nächste Woche auch für die PS5.

Anfang September erscheint das jüngste Werk von Bloober Team, das Horrorspiel „The Medium“ auch für die PlayStation 5. Aufgrund des Release-Zeitraums kamen schnell Gerüchte auf, der Titel könne eines der „Gratis-Spiele“ sein, die im Rahmen des PlayStation Plus-Angebots veröffentlicht werden. Dies weisen die Macher nun, wie Push Square berichtet, jedoch strikt zurück.

The Medium: Horrorspiel kein Teil des PS Plus-Abos im September

Zunächst äußerte sich der Entwickler Tomasz Gawlikowski auf Twitter zu den Meldungen und schrieb hierzu kurz und knapp: „Leute fragen mich, ob es wahr ist. Nein. ‚The Medium‘ erscheint am 3. September für PS5, mit DualSense-Unterstützung, aber es wird definitiv nicht bei PS Plus verfügbar sein.“

Kurz darauf veröffentlichte Bloober Team selbst ein kleines Statement über den offiziellen Twitter-Account des Games, das in die gleiche Kerbe schlägt, wie das von Gawlikowski. Darin heißt es ebenfalls kurz und bündig: „Ja, wir bestätigen das: ‚The Medium‘ wird auf PS5 nicht bei PS Plus verfügbar sein!“ Damit dürfte das Gerücht, das ohnehin auf wackligen Beinen stand, nun gänzlich ad acta gelegt werden können.

In „The Medium“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Marianne, die einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt, das nur ein Medium wie sie lösen kann. Dabei muss sie ihre übersinnlichen Kräfte einsetzen, um verschiedene Rätsel zu lösen und Begegnungen mit allerlei Höllenkreaturen zu überleben. Besonders ist dabei das Dual-Reality-Gameplay, das euch zwei Versionen der Protagonistin in zwei verschiedenen Universen gleichzeitig steuern lässt.

„The Medium“ erscheint am 3. September 2021 für die PlayStation 5. Bereits seit dem 28. Januar 2021 ist das Horrorspiel bereits für Xbox Series X|S und den PC verfügbar.

