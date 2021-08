Far Cry 6: Story-Trailer zum Ubisoft-Shooter veröffentlicht

Zu "Far Cry 6" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch mit der Handlung des Ubisoft-Titels vertraut macht. Das Spiel kommt im Oktober in den Handel.

Auch Panzer kommen im neuen Teil zum Einsatz.

„Far Cry 6“ zählte zu den Themen der Opening Night Live-Show anlässlich der Gamescom 2021. Versprochen wurde im Vorfeld ein Story-Trailer, den ihr euch inzwischen anschauen könnt. Den Clip findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Die Geschichte von „Far Cry 6“ versetzt euch in ein tropisches Paradies, das von seinem Präsidenten Antón Castillo mit eiserner Hand regiert wird. Während der Herrscher seinen Sohn auf die Machtübernahme vorbereitet und sein Reich zu altem Glanz führen möchte, steht ihr als Spieler vor der Aufgabe, die Kontrolle über den Militäraussteiger und Guerillakämpfer Dani Rojas zu übernehmen.

Während eurer Kämpfe stehen euch bedingt durch den Schauplatz, der offenbar an Kuba angelehnt ist, recht seltsame Waffen zur Verfügung. Zum Einsatz kommt beispielsweise die El Pequeno, eine Minigun, die aus einem Motorradmotor gebaut wurde. Supremos sind wiederum Superwaffen, die nur in einem Rucksack getragen und in dieser Kombination eingesetzt werden können.

Weitere Neuigkeiten zu Far Cry 6:

Auf die Veröffentlichung von „Far Cry 6“ müsst ihr noch etwas warten. Der Shooter kommt am 7. Oktober 2021 auf den Markt. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Stadia und Luna. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich. Nachfolgend der anfangs erwähnte Story-Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6