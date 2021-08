Gamescom Opening Night: Livestream heute Abend mit 30 Spielen

Mit Gamescom Opening Night startet am heutigen Mittwoch die Gamescom 2021. Gleichzeitig ist die von Geoff Keighley moderierte Show das Highlight der Messe, da diese nicht vor Ort stattfinden kann und die Streams der großen Publisher recht überschaubar sind.

Hauptshow startet um 20 Uhr

Sony verzichtet beispielsweise auf einen eigenen Showcase zur Gamescom 2021. Jedoch wird das Unternehmen mit PlayStation an der Eröffnungsshow teilnehmen. Das lässt sich einem Tweet von Geoff Keighley entnehmen, mit dem der Moderator ebenfalls auf die Teilnahme von Ubisoft, Bandai Namco und weiteren Unternehmen aufmerksam macht. Die komplette Liste seht ihr weiter unten.

Los geht es heute Abend um 20 Uhr unserer Zeit. 30 Minuten vorher startet eine Preshow. Nachfolgend die wichtigsten Informationen:

Wann: Mittwoch, 25. August 2021

Mittwoch, 25. August 2021 Uhrzeit: 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit (Vorprogramm ab 19:30 Uhr)

20 bis 22 Uhr deutscher Zeit (Vorprogramm ab 19:30 Uhr) Moderation: Geoff Keighley und Natascha Becker

Geoff Keighley und Natascha Becker Livestreams: YouTube, Twitch, Twitter, Facebook

Nachfolgend haben wir den Livestream auf Twitch eingebunden:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Twitch zu laden. Inhalt laden

Diese Publisher und Entwickler sind dabei

Wie erwähnt wurde von Geoff Keighley die Liste der teilnehmenden Unternehmen herausgegeben. Mit dabei sind demnach:

1047 Games

Activision

Amazon Games

Bandai Namco

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver

Dotemu

Frontier

Manticore Games

Mediatonic

Pearl Abyss

PlayStation

Prime Matter

Raw Fury

Sega

Sharkmob

Sloclap

Superbrothers

Warner Bros. Games

Ubisoft

Xbox Game Studios

Letztendlich sollen mehr als 30 Spiele aus der gesamten Branche vorgestellt werden. Versprochen werden sowohl Spielankündigungen als auch Updates zu bereits enthüllten Games. Hinzu kommen Gespräche mit Gästen auf der Bühne.

Auch mehrere der Spiele, die im Zuge von Gamescom Opening Night vorgestellt werden, wurden bereits angedeutet bzw. teilweise bestätigt. So könnt ihr euch auf Titel wie „Call of Duty Vanguard“, „Death Stranding“ (Director’s Cut), „Far Cry 6“ (Story-Trailer), „Saints Row“, „Splitgate“ und weitere Games einstellen. Wie gewohnt findet ihr die wichtigsten Themen zeitnah in unserem Newsstream.

