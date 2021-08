Ghost of Tsushima Director’s Cut: PS4 Pro vs. PS5 im Performance-Check

Der "Ghost of Tsushima: Director's Cut" ist ab sofort erhältlich.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ für die PlayStation-Plattformen.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Neuauflage die „Iki Island“ genannte Erweiterung, die euch eine brandneue Geschichte erzählt und zudem einen komplett neuen Schauplatz liefert. Hinzukommen grafische und technische Verbesserungen für die PlayStation 5 – darunter eine höhere Auflösung, reduzierte Ladezeiten und die Unterstützung des DualSense-Controllers. Im Rahmen einer aktuellen Performance-Analyse wird auf die technischen Verbesserungen eingegangen, die in der PS5-Version des „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ warten.

Zwei Darstellungs-Modi auf PS4 Pro & PS5

Den größten Sprung machte das Abenteuer von Jin Sakai im Bereich der Auflösung und der Framerate. Auf der PlayStation 4 Pro wird der „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ im Auflösungs-Modus in der 1800p-Checkerboard-Auflösung dargestellt, während im Grafik-Modus native 1080p warten. In beiden Fällen wird das Samurai-Abenteuer auf der PlayStation 4 Pro in 30 Bildern die Sekunde auf den Bildschirm gezaubert.

Auf der PlayStation 5 hingegen warten im Resolution-Modus eine Checkerboard-4K-Auflösung und bis zu 60 FPS. Der Performance-Modus auf der PS5 hingegen liefert eine deutlich stabilere Framerate. Dafür sinkt die Auflösung auf 1800p im Checkerboard-Verfahren.

Zu den weiteren Vorzügen des „Ghost of Tsushima: Director’s Cuts“ auf der PlayStation 5 gehören die massiv reduzierten Ladezeiten. Weitere Details zu den technischen Unterschieden zwischen den beiden Fassungen entnehmt ihr dem angehängten Video.

