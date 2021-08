Jurassic World Evolution 2: Der Releasetermin & erstes Gameplay zum Sequel

Anlässlich der diesjährigen Gamescom zeigt sich "Jurassic World Evolution 2" nicht nur in einem neuen Trailer. Darüber hinaus wurde auch der finale Releasetermin des Nachfolgers bekannt gegeben.

"Jurassic World Evolution 2" erscheint für die Konsolen und den PC.

Im Sommer dieses Jahres kündigten die Entwickler von Frontier Developments die laufenden Arbeiten an „Jurassic World Evolution 2“ an.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich von einem Release in diesem Jahr die Rede war, machte das britische Studio anlässlich der diesjährigen Gamescom endlich Nägel mit Köpfen und enthüllten den finalen Releasetermin des Strategie-Titels. Wie bekannt gegeben wurde, erscheint „Jurassic World Evolution 2“ am 9. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

Eine neue Kampagne, zusätzliche Bau-Optionen und neue Dinosaurier

Im Vergleich mit dem ersten Teil bekommt „Jurassic World Evolution 2“ diverse neue Inhalte und Verbesserungen spendiert. Beispielsweise dürft ihr euch auf mehr als 70 einzigartige Dinosaurier, eine überarbeitete Kampagne und die neuen „Was wäre wenn?“-Szenarien freuen, in denen ihr die Welt von „Jurassic World Evolution“ aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernt.

Zum Thema: Jurassic World Evolution 2: Neues Video rückt die Wissenschaftler in den Fokus

„Darüber hinaus können Spieler ab heute das Spiel hier vorbestellen und erhalten drei Ingame-Belohnungen, die sie bei der Veröffentlichung von Jurassic World Evolution 2 nutzen können. Inspiriert von der spannenden Jurassic Park-Fortsetzung von 1997, Vergessene Welt: Jurassic Park, können die Spieler im Herausforderungs- und Sandkasten-Modus drei Fahrzeug-Skins, die das kultige dschungelgrüne InGen-Logo tragen, verwenden, eine Hommage an John Hammonds Bioengineering-Unternehmen“, heißt es zu den Vorbesteller-Extras.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Enthüllung des Releasetermins von „Jurassic World Evolution 2“.

