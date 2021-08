Riders Republic: Beta für alle geöffnet – Neuer Trailer steht bereit

"Riders Republic": Beta für alle geöffnet.

Vor wenigen Tagen starteten die Verantwortlichen von Ubisoft die Beta zum sportlichen Spektakel „Riders Republic“ auf den Konsolen und dem PC.

Der Haken an der Sache: Da wir es hier mit einer geschlossenen Beta zu tun haben, konnten bisher nur Spieler teilnehmen, die bei der Registrierung für die Beta das nötige Glück hatten. Wie im Rahmen des „Opening Night Live“-Events bekannt gegeben wurde, wird die Beta bis zum 28. August 2021 verlängert und gleichzeitig für alle interessierten Spieler geöffnet.

Zum Thema: Riders Republic: Beta-Termin, Trailer und Details

Passend dazu steht auch ein neuer Trailer bereit, der Lust auf das machen soll, was „Riders Republic“ spielerisch zu bieten hat. In der Beta erhaltet ihr die Möglichkeit, alle Modi von „Riders Republic“ in Augenschein zu nehmen.

Anbei die offizielle Übersicht über die gebotenen Inhalte.

Die Modi der Beta in der Übersicht

Massenstartrennen: In diesen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen.

In diesen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Tricks Battle: In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln.

In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Free-for-All: Spieler stellen sich einer Playlist mit Events.

Spieler stellen sich einer Playlist mit Events. Versus-Modus: Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz.

Die finale Version von „Riders Republic“ wird am 28. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

