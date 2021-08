Tales of Arise: Dohalim zeigt sich im neuen Charakter-Trailer

Kurz vor dem Release des Rollenspiels bedachte uns Bandai Namco Entertainment mit einem neuen Trailer zu "Tales of Arise". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der Charakter Dohalim.

"Tales of Arise" erscheint im September.

In wenigen Wochen erscheint mit „Tales of Arise“ das neuste Rollenspiel aus dem Hause Bandai Namco Entertainment für die Konsolen und den PC.

Um uns das Fantasy-Abenteuer noch einmal in Erinnerung zu rufen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, bedachte uns der japanische Publisher mit einem weiteren Charakter-Trailer zu „Tales of Arise“. In diesem wird uns mit Dohalim ein weiterer Charakter vorgestellt, der in der Geschichte des Rollenspiels eine wichtige Rolle spielen und euch im Kampf mit Rat und Tat zu Seite steht.

Ein Volk kämpft um seine Freiheit

Die Geschichte von „Tales of Arise“ entführt die Spieler und Spielerinnen in ein weit entferntes Sternensystem, das die beiden Planeten Rena und Dahna beheimatet. Die Bewohner von Rena regieren den Planeten von Dahna seit mehr als 300 Jahren mit eiserner Faust und beuten die wertvollen Ressourcen des Himmelskörpers rücksichtslos aus.

In „Tales of Arise“ kämpfen die Bewohner von Dahna um ihre Freiheit. Ihr erlebt die Geschichte des schickalshaften Freiheitskampfes durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft, und Shionne, einem Mädchen aus Rena.

„Tales of Arise“ wird am 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

