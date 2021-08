Gamescom Awards: Elden Ring und weitere Gewinner angekündigt

"Elden Ring" wurde von einer Jury zum besten PlayStation-Spiel der Gamescom 2021 erklärt.

Nachdem die Veranstalter der Gamescom im Laufe der Woche die Nominierten für die Gamescom Awards 2021 bekanntgaben, wurden im Zuge der gestrigen ONL-Show die ersten Gewinner genannt. Dabei handelt es sich um „die besten Spiele“ für PlayStation, Xbox, Nintendo und PC.

Zum besten PlayStation-Spiel wurde „Elden Ring“ erklärt, auch wenn zumindest das Publikum von diesem Titel nicht allzu viel zu sehen bekam. Auch die Präsentation von „Halo Infinite“ war recht überschaubar. Unabhängig davon wurde der Shooter zum besten Xbox-Spiel der Messe erklärt. Auf der Switch konnte sich „Mario + Rabbids Spark of Hope“ durchsetzen, während „Syberia: The World Before“ zum besten PC-Spiel ernannt wurde.

Die ersten Gewinner der Gamescom-Awards:

Bestes Sony PlayStation-Spiel: Elden Ring – Bandai Namco Entertainment Europe

Bestes Microsoft Xbox-Spiel: Halo Infinite – Microsoft Deutschland

Bestes Nintendo Switch-Spiel: Mario + Rabbids Spark of Hope – Ubisoft

Bestes PC-Spiel: Syberia: The World Before – astragon Entertainment

Nominiert waren ebenfalls „Tales of Arise“ und „The Dark Pictures: House of Ashes“ für PlayStation, „Elden Ring“ und „Far Cry 6“ für Xbox, „Just Dance 2022“ für Switch sowie „Age of Empires 4“ und „Elden Ring“ für den PC. Zu beachten ist, dass lediglich vom Publisher bzw. Entwickler für die Award-Vergabe eingereichte Spiele berücksichtigt werden, was die Auswahl sehr einschränkt.

Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar

Dass derartige Awards kein Indiz für die Qualität oder den Zustand eines Spiels sind, verdeutlichte zuletzt das. Überreicht wurde die Auszeichnung an CD Projekt für das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, das auf den Last-Gen-Konsolen später mit massiven Problemen zu kämpfen hatte, monatelang aus dem PlayStation Store verbannt wurde und den Börsenwert des Entwicklers mehr als halbieren konnte.

„Cyberpunk 2077“ wurde damals ebenfalls zum besten Rollenspiel, zum besten PC-Spiel sowie zum besten PlayStation-Spiel gewählt und mit dem Most-Wanted-Consumer-Award ausgezeichnet. Wie es dazu kommen konnte, verdeutlicht der Ablauf der Teilnahme. Entwickler müssen lediglich ein vorgefertigtes und ca. 10 Minuten langes Gameplay-Video einreichen. Ob die gezeigten Qualitäten später beim Kunden erreicht werden können, spielt offensichtlich keine Rolle.

Weitere Gewinner der Gamescom Awards 2021 werden in den kommenden Tagen verkündet. Denn immerhin sind mehrere Kategorien offen. Eine Übersicht über die Nominierungen für die Gamescom Awards 2021 findet ihr hier.

