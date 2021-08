Gearbox Software: Neues Büro in Montreal arbeitet an „bahnbrechender Unterhaltung“

Mit Gearbox Studio Montreal wurde ein weiteres Entwicklerstudio in Kanada eröffnet. Hier sollen zukünftig talentierte Entwickler an kreativen Projekten arbeiten.

Gearbox Software vergrößert sich.

„Der Borderlands“-Entwickler hat ein weiteres Studio eröffnet. Ab sofort besitzt das amerikanische Videospielunternehmen einen Standort im kanadischen Montreal.

In das neue Studio investieren die Verantwortlichen ganze 200 Millionen kanadische Dollar. Hier soll in der Zukunft „bahnbrechende Unterhaltung“ produziert werden. Dafür liegen bereits „neue, originelle Ideen“ vor. Das Montreal-Team soll aus „vielfältigen und leidenschaftlichen“ Entwicklern bestehen, die an Unterhaltungsprodukten arbeiten.

Damit besitzt Gearbox jetzt zwei Büros in Kanada. Im Jahr 2015 wurde bereits in der Großstadt Québec ein Studio eröffnet.

Zur Eröffnung teilte der Geschäftsführer von Gearbox Software Folgendes mit: „Die Gearbox Entertainment Company ist sowohl international als auch im Inland ehrgeizig auf der Suche, um unseren kreativen Motor auszubauen und die unglaubliche Nachfrage unserer Kunden nach talentierten Erfahrungen mit unserem geistigen Eigentum zu befriedigen.“

Ein wichtiges Zentrum der Videospielentwicklung

Die Millionenstadt in Kanada gilt als eine der wichtigsten Zentren für die Entwicklung von Videospielen. Neben Gearbox haben hier große Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix und Bethesda Softworks einen Standort. Auch das polnische Entwicklungsunternehmen CD Projekt RED eröffnete hier im vergangenen Monat ein zusätzliches Studio.

Anfang des Jahres wurde Gearbox von der Embracer Group aufgekauft. Dank dieser Übernahme soll das Unternehmen zukünftig stärker expandieren können.

Momentan arbeitet Gearbox Software am Loot-Shooter „Tiny Tina Wonderlands“, der im „Borderlands“-Universum stattfindet und Anfang 2022 erscheinen soll. Ein paar Screenshots zu diesem Spiel könnt ihr euch in diesem Artikel anschauen.

Quelle: Gearbox Studio Montreal

