GTA Online: In dieser Woche mit dreifachen Gehältern, einem neuen Auto und mehr

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" die Boni und Rabatte der aktuellen Woche bereit. Wir verraten euch, worauf ihr euch in den kommenden Tagen im Detail freuen dürft.

"GTA Online" bekam in dieser Woche neue Inhalte spendiert.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Entwickler von Rockstar Games darauf hin, dass in „GTA Online“ ab sofort die Rabatte und Boni der laufenden Woche auf die Spieler warten.

Während es sich beim Annis Euros um das Preisfahrzeug der Woche im „LS Car Meet“ handelt, werden Leibwächter und Mitarbeiter in dieser Woche mit der dreifachen Anzahl an Gehältern entlohnt. Als neue Testfahrzeuge stehen in dieser Woche der noch unveröffentlichte Übermacht Cypher, der neue Karin Sultan RS Classic und der Obey Tailgater S auf der Testrecke im „LS Car Meet“ bereit. Der Vapid GB200 hingegen wartet als Hauptpreis am Glücksrad.

Zu den weiteren neuen Inhalten, die heute den Weg in „GTA Online“ fanden, gehören neue Sammelobjekte in Form von Schiffswracks, der Karin Sultan RS Classic, der ab sofort bei „Southern San Andreas Super Autos“ erhältlich ist, sowie doppelte Belohnungen für Kundenaufträge in der Autowerkstatt, Kontaktmissionen von Lester und in allen neuen Stuntrennen.

Hinzukommen die obligatorischen Rabatte für Schnäppchenjäger: 40 Prozent auf das Bravado Halbkettenfahrzeug, den Dinka Verus und den Pegassi Tezeract, 30 Prozent auf den Dewbauchee Specter und den Vapid Dominator GTT, 50 Prozent Rabatt auf Bunker sowie 40 Prozent auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen.

Anbei die Übersicht über die Prime-Boni der Woche.

Die Prime-Boni der laufenden Woche im Detail

Prime-Gaming-Vorteile: 100.000 GTA-Dollar fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben

Prime-Gaming-Rabatte: 35 Prozent auf den Obey Tailgater S und 80 Prozent auf den Vapid Flash GT

Quelle: Pressemitteilung

