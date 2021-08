Insurgency Sandstorm: Release-Termin für PS4 und Xbox One angekündigt

Der Veröffentlichungstermin von "Insurgency Sandstorm" steht fest. Ab Ende September könnt ihr euch in die Konsolenversion des Shooters stürzen.

"Insurgency Sandstorm" wird in drei Editions verkauft.

Focus Home Interactive und New World Interactive haben nach einer Verschiebung den neuen Veröffentlichungstermin von „Insurgency Sandstorm“ angekündigt. Der Shooter erscheint demnach am 29. September 2021 für PS4 und Xbox One. Der Verkauf erfolgt digital und als Disk-Version. Vorbestellungen sind bereits möglich, beispielsweise bei Amazon für 39,99 Euro.

Die Entwickler versprechen mit „Insurgency Sandstorm“ eine moderne Kriegsführung und tödliche Feuergefechte auf engstem Raum. Zu den Features zählen der Mutiplayermodus und Koop-Erlebnisse. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr ein Video mit weiteren Einblicken in die Kämpfe.

Drei Editionen zur Vorbestellung bereit

Wie anfangs erwähnt darf „Insurgency Sandstorm“ vorbestellt werden. Wahlweise kann neben der Standard Edition auf die Deluxe Version () oder die Gold Edition () gesetzt werden, die Zugang zum „Warlord Gear Set“ und zum „Peacemaker Gear Set“ enthalten. Die Deluxe Edition beinhaltet zusätzlich den „Jahr 1 Pass“, während die Gold Edition zusätzlich den „Jahr 2 Pass“ umfasst.

Jeder Pass beinhaltet laut Hersteller für das jeweilige Jahr 16 kosmetische Item-Sets wobei der „Jahr 2 Pass“ sofortigen Zugriff auf vier Items bereithält.

„Insurgency Sandstorm“ kommt am 29. September 2021 für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt, wobei eine Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X/S geboten wird. Auf den New-Gen-Konsolen werden eine 4K-Auflösung und 60 FPS erreicht. Im kommenden Jahr folgen New-Gen-Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Insurgency Sandstorm:

„Insurgency Sandstorm“ ist seit 2018 für den PC erhältlich. Basierend auf 30 Reviews pendelte sich der Metascore bei 78 ein. Vandal schrieb damals beispielsweise: „Es braucht mehr Inhalt, aber abgesehen davon können wir nichts Schlechtes über diese anspruchsvolle, herausfordernde, realistische und befriedigende Erfahrung sagen.“ Nachfolgend der Trailer zur Bekanntgabe des Release-Termins:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Insurgency: Sandstorm