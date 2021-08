Media Markt: PlayStation Summer Sale mit PS5- und PS4-Spielen

Auch "Demon's Souls" für PS5 ist im Angebot.

Media Markt hat einen neuen Sale gestartet, der sich an Besitzer der PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 richtet. Hardware ist kein Bestandteil der neuen Verkaufsaktion, allerdings könnt ihr ausgesuchte Spiele günstiger erwerben. Zusätzliche 10 Prozent Rabatt gibt es obendrauf.

Direkt zum Angebot: PlayStation Summer Sale bei Media Markt

Im Sale ist beispielsweise „The Last of Us Part 2“, das ihr (inkl. 10-Prozent-Abzug im Warenkorb) für 17,99 Euro in euren Besitz bringen könnt. Auf dem Papier erwartet euch ein Rabatt von 71 Prozent. Doch auch bei anderen Händlern werden die unverbindlichen 69,99 Euro längst nicht mehr fällig. Bei Amazon sind es momentan 29,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist „Ghost of Tsushima“, das bei Media Markt für 19,80 Euro verkauft wird. Zu beachten ist, dass es sich nicht um den „Director’s Cut“ handelt, der unter anderem für die PS5 erworben werden kann. „Dreams“ ist ein echtes Schnäppchen. Media Markt verlangt für den Titel momentan 9,89 Euro statt der sonst üblichen 39,99 Euro.

Sales im PlayStation Store:

Im Fall von „No Man’s Sky Beyond“ sind es 9,89 statt 34,99 Euro. „Days Gone “ bekommt ihr für 19,79 Euro. Die PS5-Version von „Sackboy: A Big Adventure“ ist für 44,99 Euro im Sale. Im Fall von „Returnal“ sind es 53,99 Euro. Der gleiche Preis gilt für den PS5-Hit „Demon’s Souls“

Der Sale umfasst insgesamt 23 PS4- und PS5-Spiele. Ihr findet sie in der oben verlinkten Übersicht aufgelistet.

