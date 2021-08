Saints Row: Editions in der Übersicht – Standard, Gold und Platinum

In "Saints Row" gibt es die gewohnte Actionkost.

Deep Silver und Volition nutzten die Gamescom 2021 zur Ankündigung von „Saints Row“, das als Reboot ins Rennen geschickt wird. Der Veröffentlichungstermin steht bereits fest. Am 22. Februar 2022 soll der Launch für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erfolgen.

Saints Row-Editions in der Übersicht

Bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr euch für eine der angekündigten Editions entscheiden, sofern ihr in den Besitz von „Saints Row“ kommen möchtet. Drei unterschiedliche Pakete werden angeboten, darunter die Standardversion für 69,99 Euro. Wollt ihr die geplanten Erweiterungen ebenfalls erwerben, dann greift zur Gold Edition. Käufer der Platinum Edition erhalten „Saints Row The Third Remastered“ obendrauf, bezahlen aber am Ende am meisten.

Saints Row Standard Edition (69,99 Euro)

Hauptspiel

Vorbesteller erhalten das „Idols Anarchy Pack“ mit Idols DJ-Helm, einem Disco-Baseballschläger und einem Sandstorm Scrambler.

Saints Row Gold Edition (99,99 Euro)

Hauptspiel

Der enthaltene Expansion Pass gewährt einen späteren Zugriff auf neue Missionen und Gameplay in drei verschiedenen Erweiterungen. Außerdem enthält er das „Los Panteros American Muscle Bundle“ mit dem Skin „Los Panteros ‚El Lanzador‘ Heavy Weapon“ und dem Custom „Fury“-Motorrad.

Vorbesteller der Gold Edition erhalten das „Idols Anarchy Pack“ und die Saints Criminal Customs.

Saints Row Platinum Edition (109,99 Euro)

Inhalte der Gold Edition

Saints Row The Third Remastered

Vorbesteller der Platinum Edition erhalten das „Idols Anarchy Pack“ und die Saints Criminal Customs.

Related Posts

In „Saints Row“ gründet ihr mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite „The Saints“ und nehmt es mit „Los Panteros“, „The Idols“ und den „Marshalls“ auf. Zugleich seid ihr bestrebt, euer Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufzubauen und die Stadt zu kontrollieren. Weitere Details zu „Saints Row“ sind in unserer gestern veröffentlichten Vorschau zusammengefasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saints Row