Kena Bridge of Spirits: Preload und Installationsgröße der PS5-Version bestätigt

In wenigen Wochen erscheint das vielversprechende Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" unter anderem für die PlayStation 5. Schon jetzt ist bekannt, wie viel freien Speicherplatz ihr auf Sonys Konsole der neuen Generation reservieren solltet.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im September 2021.

Nach diversen Verschiebungen soll das von den Ember Labs entwickelte Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ im kommenden Monat endlich das Licht der Welt erblicken.

Schon heute sickerte durch, wie viel freien Speicherplatz ihr auf der PlayStation 5 für „Kena: Bridge of Spirits“ reservieren solltet. Wie „PlayStation Size“ berichtet, belegt das Fantasy-Abenteuer auf der PS5 17,052 Gigabyte. Zu beachten ist dabei, dass wir es hier lediglich mit dem Spiel an sich zu tun haben. Ein mögliches Day-One-Update käme noch hinzu.

Preload startet kurz vor dem Release

Weiter heißt es, dass auch „Kena: Bridge of Spirits“ Gebrauch vom Preload-Feature machen wird. Demnach startet der Preload für Vorbesteller am 19. September 2021. Der Release erfolgt zwei Tage später und somit am 21. September 2021. Erscheinen wird „Kena: Bridge of Spirits“ für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Wie erst kürzlich versprochen wurde, dürfen wir uns im neuesten Werk aus dem Hause Ember Labs auf eine spanende und emotionale Geschichte freuen. „Kena unterstützt die Spirits dabei weiterzumachen. Es ist sehr schön und diese Charaktere haben alle echte Verletzungen. Ich war wirklich überrascht von der Tiefe des emotionalen Geschichtenerzählens“, so Synchronsprecher Tod Fennel.

„Sie sehen, wie Menschen mit ihren Schmerzen kämpfen können und wohin das führen kann, wenn Sie nicht richtig damit umgehen. Ich denke, die Spieler werden von der Tiefe, der Intensität und den Emotionen hier überrascht sein“, hieß es abschließend.

