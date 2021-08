Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers: 50 Minuten Gameplay auf der PS4

Heute wurde ein japanischer Livestream ausgetragen, in dem über 50 Minuten die Horrorspiel-Neuauflage "Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers" gespielt wurde. Das gezeigte Spielmaterial wurde auf der PS4 aufgenommen.

Auf dem Hikami-Berg lauern finstere Gefahren.

In einem japanischen Livestream wurden die ersten 53 Minuten des Horrorspiels „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ gespielt. Anhand der ausführlichen Gameplay-Szenen könnt ihr einen genauen Eindruck vom Japano-Horror machen und entscheiden, ob dieser Titel etwas für euch ist.

Wir schauen der Spielerin dabei zu, wie sie düstere Areale erkundet, auf bösartige Geister trifft und dabei die sogenannte Camera Obscura einsetzt. Mit dieser speziellen Kamera kann sie den Geistern Schaden zufügen, indem sie ein Foto von ihnen schießt. Neben zahlreichen Gameplay-Passagen bekommt ihr auch ein paar Zwischensequenzen zu sehen.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen drei Charaktere namens Yuri, Miu und Ren. Das Trio begibt sich auf einen mysteriösen Berg, wo eine finstere Macht wütet. Dort suchen sie nach verschwundenen Personen aus ihrem Umkreis. Dabei werden sie von den oben erwähnten Geistern verfolgt. Um das Geheimnis aufzuklären, müssen sie die Umgebung nach nützlichen Hinweisen absuchen.

Bei „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ handelt es sich um die Neuauflage der 2014 veröffentlichten Version für die Nintendo Wii U. Das zuständige Entwicklerteam hat unter anderem die Grafik überarbeitet und neue Outfits hinzugefügt.

Related Posts

Das Spiel erscheint am 28. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Seit kurzem ist bekannt, dass ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für PlayStation und Xbox-Spieler angeboten wird. Je nach Erfolg der Neuauflage könnte in Zukunft eine Fortsetzung entwickelt werden.

Der Titel wird zwischen 00:17:50 und 01:10:40 gespielt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project Zero: Maiden of Black Water