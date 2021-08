Trading Time: Neues Sandbox-Adventure lässt euch auf einer Insel stranden

Die Verantwortlichen von Merge Games und Half Past Yellow haben ein neues Sandbox-Abenteuer namens „Trading Time“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt. Einen Erscheinungstermin nannte man jedoch noch nicht.

Die Frösche haben den Durchblick

Mit „Trading Time“ wird man zum Schiffsbrüchigen auf einer seltsamen Insel, wobei ein schrecklicher Sturm die See in Atem hält und eure Schaluppe in die gefährlichen Felsen manövriert. Das Schiff wird vollständig zerstört und man selbst findet sich inmitten von Fröschen wieder.

Die Spieler sollen einen eigenen Weg durch den Inselsandkasten finden, wobei hinter jeder Ecke eine Überraschung warten könnte. Nichtsdestotrotz ist das Ziel von der Insel zu entkommen und einen Weg nach Hause zu finden. Dafür sollte man Gegenstände zusammensammeln, wobei man mit den Fröschen auch verhandeln kann. Allerdings wird man ihnen auch so manchen Gefallen schulden, wenn sie einem unter die Arme greifen.

Zudem wird man verschiedene Wege finden können, um die wichtigen Geschäfte abzuschließen. Mit dem richtigen Gegenstand kann man schneller rennen, höher springen, langsamer fallen oder andere Fähigkeiten verbessern.

Damit ihr bereits einen ersten Eindruck von „Trading Time“ erhaltet, haben die Verantwortlichen auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Trading Time