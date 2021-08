Naughty Dog: Arbeitet an einem Standalone-Multiplayer-Titel

Naughty Dog hat bestätigt, dass man erstmals in der Firmengeschichte an einem Standalone-Multiplayer-Spiel arbeitet. Könnte sich dahinter der Multiplayer zu "The Last of Us: Part 2" verstecken?

Im letzten Jahr veröffentlichte Naughty Dog mit „The Last of Us: Part 2“ einen der letzten großen PlayStation 4-Titel. Allerdings ist bisher nicht bekannt, an welchen Projekten das Studio aktuell arbeitet. Unter anderem soll sich laut bisherigen Gerüchten ein Remake zu „The Last of Us“ in Entwicklung befinden. Nun hat das Entwicklerstudio zumindest ein Projekt offiziell bestätigt.

Handelt es sich um den The Last of Us: Part 2-Multiplayer?

Demnach arbeitet man an dem „ersten Standalone-Multiplayer-Spiel des Studios“. Naughty Dog hat nämlich mehrere Stellenausschreibungen bekannt gemacht, in denen explizit Mitarbeiter für einen Multiplayer-Titel gesucht werden. Unter anderem möchte man noch einige Gameplay Scripter, Designer, Programmierer und Tester einstellen.

Bisher wurde stets spekuliert, dass Naughty Dog an einem Multiplayer zu „The Last of Us: Part 2“ arbeitet, der zu einem späteren Zeitpunkt in das Action-Adventure integriert wird. Nun können Fans zumindest hoffen, dass der Multiplayer tatsächlich das Licht der Welt erblicken wird. Da es ein Standalone-Titel sein wird, kann man auch von einem umfangreicheren Projekt ausgehen, das die Spieler langfristig bei Laune halten dürfte.

Mehr zum Thema: The Last of Us Part 2 – Dataminer entdeckt Hinweise auf einen Battle-Royal-Modus

In der Vergangenheit hatte man bereits „Uncharted 2: Among Thieves“, „Uncharted 3: Drake’s Deception“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „The Last of Us“ mit Multiplayer-Modi ausgestattet. Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Neuigkeiten Naughty Dog in Zukunft noch mitzuteilen hat. Sobald entsprechende Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Eine dedizierte PlayStation 5-Version von „The Last of Us: Part 2“ lässt ebenfalls noch auf sich warten. Nachdem „Ghost of Tsushima“ und „Death Stranding“ in sogenannten „Director’s Cut“-Editionen noch einmal für die PlayStation 5 erscheinen und Sony in Zukunft weitere dieser Fassungen veröffentlichen möchte, ist es zumindest wahrscheinlich, dass auch Naughty Dogs Action-Adventure eine etwaige Behandlung erhält.

Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio’s first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog