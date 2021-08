F.I.S.T Forged in Shadow Torch: 19 Minuten Gameplay aus dem tierischen Actionspiel

"F.I.S.T Forged in Shadow Torch" zeigt sich in einem umfangreichen Gameplay-Video. Selbst in das Abenteuer einsteigen könnt ihr ab September auf PS5 und PS4.

"F.I.S.T Forged in Shadow Torch" erscheint in ein paar Tagen für PS5 und PS4.

Der Publisher Bilibili und der Entwickler TiGames haben ein umfangreiches Gameplay-Video zu „F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den rund 19 Minuten langen Clip unterhalb dieser Zeilen.

Falls euch das Gezeigte zusagt: Vorbestellen könnt ihr „F.I.S.T Forged in Shadow Torch“ für 29,99 Euro im PlayStation Store. PS Plus-Kunden erhalten einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent.

Mit Kaninchen Rayton in den Widerstand

„F.I.S.T Forged in Shadow Torch“ versetzt euch in eine Situation, in der die Tiere von Fackelstadt im Widerstandskrieg vor sechs Jahren von der Roboterlegion besiegt wurden. Nachdem sich der ehemalige Widerstandskämpfer Kaninchen Rayton zunächst zurückgehalten hatte, sieht er nach der Verhaftung seiner Freunde keine andere Wahl, als seine Metallfaust aufzusetzen und gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Dabei gerät er allerdings in eine Verschwörung, an der die Legion, der Widerstand und die Rattenbande beteiligt sind.

Die Macher versprechen unterschiedliche Zonen, zahlreiche versteckte Räume und geheime Pfade. Hinzukommen die Kern-Gameplay-Features wie Kämpfen, Rätsel-Lösung und Sprung zwischen Plattformen. Die Karten in „F.I.S.T Forged in Shadow Torch“ werden laut Hersteller automatisch geladen, damit die Szenen nicht häufig gewechselt werden müssen.

„Mit den drei Waffen, Eisenfaust, Bohrer und Peitsche, die deutlich unterschiedliche Kampfvorteile haben, kannst du zwischen hohem Combo, hohem Schaden und großer Entfernung reibungslos wechseln. Dabei kannst du jederzeit den am besten geeigneten Angriffsmodus entsprechend der Schlachtsituation wählen, so dass der Feind der Kraft nicht widerstehe kann“, heißt es zum Spiel.

Das Dieselpunk-Action-Jump-&-Run wird am 7. September 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Die PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

