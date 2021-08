Fall Guys: „No Teams“-Playlist erlaubt Solospiele

Mediatonics Battle Royale-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist inzwischen mehr als ein Jahr auf dem Markt. Und bereits von Beginn an gab es Spieler, die von den Teamspielen genervt waren. Schließlich können einem die Teamspiele die Chance auf eine Krone verhageln. Nachdem sich die Community zuletzt enorm beschwert hatte, haben sich die Entwickler für die Veröffentlichung einer „No Teams“-Playlist entschieden.

In einem offiziellen Statement heißt es: „Es gab eine nie zuvor gesehene Anzahl an Beschwerden bezüglich der Levels, in denen man als Teil einer Einheit antreten muss. Entsprechend haben wir eine Playlist namens ‚No Teams‘ wiedereingesetzt. Bitte genießt es, euch nur auf eure Fähigkeiten zu verlassen.“

Dementsprechend kann man sich aktuell alleine auf die Kronenjagd begeben und unter Beweis stellen, dass meist das Team an dem Versagen schuld gewesen ist. Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wie lange die Playlist zur Verfügung stehen wird.

In der vergangenen Woche hatten die Entwickler auch bekanntgegeben, dass man eine Kooperation mit dem Dschungelbuch eingeht. Vom 3. bis zum 12. September 2021 kann man sich entsprechende Kostüme verdienen und das Dschungelthema noch weiter vertiefen.

There has been unprecedented complaints regarding levels in which you compete as part of a unit.

Duly, we have reinstated a playlist called ‚No Teams‘.

Please enjoy the sole reliance on your abilities.

