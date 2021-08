Gamescom Awards: Alle Gewinner in der Übersicht

Ausschnitt aus der ONL-Show (Bild via Gamescom).

Die Veranstalter der digitalen Gamescom haben die Gewinner der Gamescom Awards 2021 veröffentlicht. Über die Preisträger der Plattformen PlayStation, Xbox, Switch und PC berichteten wir bereits. Inzwischen steht ebenfalls fest, welche Games sich in den restlichen Kategorien durchsetzen konnten.

Zum besten Action-Adventure wurde „Elden Ring“ erklärt. Aussagekräftige Gameplay-Szenen gab es im Zuge der Gamescom 2021 allerdings nicht. Auch von den anderen prämierten Spielen bekamen die Zuschauer oft nur Trailer zu Gesicht. Zum besten Actionspiel wurde letztendlich „Far Cry 6“. Den Award für die beste Ankündigung konnte sich „Saints Row“ abholen. Zahlreiche Spieler sahen es anders.

Alle Gewinner in der Übersicht

Best Microsoft Xbox Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Best Nintendo Switch Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best PC Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Sony PlayStation Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Best Action Adventure Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Action Game

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Best Family Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

Super Dungeon Maker, rokaplay

Best Indie Game

Dorfromantik, Toukana Interactive

Inua, Arte France

Lost in Random, Electronic Arts

Best Role Playing Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Germany

Encased, Koch Media

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Germany

Best Simulation Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

Landwirtschafts-Simulator 22, astragon Entertainment

Bark Beyond, Bandai Namco

Best Sports Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

FIFA 22, Electronic Arts

Riders Republic, Ubisoft

Best Strategy Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Company of Heroes 3, SEGA Europe

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best Multiplayer Game

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Riders Republic, Ubisoft

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Best Ongoing Game

Apex Legends, Electronic Arts

Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Most Original Game

Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

Riders Republic, Ubisoft

tERRORbane, Whisper Interactive

Best Announcement

Saints Row, Volition / Deep Silver

Best Lineup

Bandai Namco Europe

Best of gamescom

Elden Ring, FromSoftware / Bandai Namco Europe

Best Trailer

Saints Row, Volition / Deep Silver

Best Streamer

Fextralife

gamescom „Most Wanted“ Consumer Award

Elden Ring, FromSoftware / Bandai Namco Europe

Heart of Gaming Award

Let’s Play 4 Charity

Richtlinien für Teilnahme

Falls ihr den einen oder anderen Wunschkandidaten vermisst oder euch fragt, warum kaum Exklusivspiele nominiert wurden: Um an den Gamescom Awards teilnehmen zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. So heißt es zunächst: „Teilnahmeberechtigt sind alle offiziellen Partner der Gamescom, die bei den Shows auf Gamescom Now vertreten sind.“

Zudem müssen die Spiele explizit von den Publishern und Entwicklern eingereicht werden, was kostenpflichtig ist. Obligatorisch ist außerdem die Bereitstellung eines etwa „10 Minuten langen Gameplay-Videos, das die für das Spiel repräsentativen Spielmechaniken, Sounds, Kameraperspektiven und Grafik zeigt“.

Auf der offiziellen Webseite der Gamescom sind ergänzend die Bewertungskriterien aufgeführt. Berücksichtigt werden bei der Wahl der Gewinner die Grafik, das Gameplay, der Sound, mögliche Innovationen, der technische Fortschritt und die Verkaufsaussichten.

Beim zuletzt genannten Punkt heißt es: „Besteht bereits ein Hype um das Spiel, wurde es empfohlen oder gibt es sonstige Gründe, einen großen Verkaufserfolg zu erwarten? In diesem Fall kann die Jury in dieser Kategorie Punkte vergeben.“

Ebenfalls werden der Spielspaß und die Dauer der Unterhaltung berücksichtigt, was bei unveröffentlichten Spielen zumindest Fragen aufwirft: „Ganz entscheidend bei der Qualitätsbewertung von Spielen ist natürlich, dass Gamerinnen und Gamer voll auf ihre Kosten kommen. Die Jury betrachtet unter anderem den Spaßfaktor, wie abwechslungsreich das Game ist und wie lange es Unterhaltung bietet“, so die Veranstalter der Gamescom.

