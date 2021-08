Ghost of Tsushima Director’s Cut: Update 2.07 samt Changelog veröffentlicht

Der Director's Cut kam im August auf den Markt.

Sucker Punch hat für den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ (PLAY3.DE-Test) ein neues Update veröffentlicht, das verschiedene Fehler behebt. Der Patch in der Version 2.07 (Version 2.007.000 auf PS5) stellt die Fundoshi-Rüstung im New Game+ Modus wieder her, nachdem es zuvor Hinweise darauf gab, dass diese einigen Spielern entfernt wurde.

Ebenfalls behebt das neue Update ein Problem, bei dem einige wiederholte Missionen den Spielern ihre Belohnungen erst nach dem erneuten Laden des Spiels aushändigten. Nachfolgend der Changelog.

Changelog zum neuen Ghost of Tsushima-Update

Wiederherstellung der fehlenden Fundoshi für einige New Game+ Spieler, die den Zugang dazu verloren hatten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem wiederholte Missionen nicht die richtigen Belohnungen gewährten, bis das Spiel neu geladen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Vorratskisten beim Neuladen eines Checkpoints wieder aufgefüllt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler, die dem Hüttenbauer Vorräte gaben und dann die Zwischensequenz übersprangen, zwar die Vorräte mitnahmen, aber das Ziel nicht erfüllten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht in der Lage waren, laufenden Legends Survival-Matches über das Matchmaking beizutreten.

Die Dauer des haptischen Feedbacks bei schnellen Reisen wurde reduziert.

Einige Probleme im Zusammenhang mit Aktivitätskarten wurden behoben.

Es wurde ein Problem mit der Sichtbarkeit der Legenden-Ranglisten behoben.

Verschiedene UI-Verbesserungen, Fehler- und Absturzbehebungen.

Schon in der vergangenen Woche gab Sucker Punch zwei kleinere Patches heraus, die das Spiel auf die Version 2.05 bzw. 2.06 anhoben. Sie widmeten sich unter anderem einem Absturz, der bei einigen Spielern auftrat. Hinzu kam die Behebung eines Problems, bei dem Spieler mit der Sakai-Rüstung auf der Insel Iki ankamen und nicht weiterkommen konnten.

Der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ wurde am 20. August 2021 veröffentlicht und enthielt eine Reihe von Neuerungen gegenüber der ursprünglichen PS4-Version aus dem Jahr 2020, darunter eine neue Iki-Insel-Erweiterung und einige PS5-exklusive Features.

