Resident Evil: Erste Bilder aus dem Film-Reboot und neue Details

Das "Resident Evil"-Reboot orientiert sich an den Wurzeln der Reihe.

Am 25. November kommt das Film-Reboot der „Resident Evil“-Reihe in die Kinos. Jetzt wurden erste Bilder aus dem neuen Streifen veröffentlicht. Unter anderem sehen wir Leon Scott Kennedy und Claire Redfield, die von Avan Jogia und Kaya Scodelario dargestellt werden.

Bekannte Hauptfiguren und eine grauenhafte Kreatur

Die beiden Protagonisten auf dem ersten Foto erkennt ihr sofort anhand ihrer charakteristischen Kleidung. Während Leon die Uniform des Raccoon Police Departments trägt, fällt Claire auch im Film durch ihre rote Lederjacke auf.

Auf dem nächsten Bild sehen wir drei S.T.A.R.S. Mitglieder, die das furchterregende Herrenhaus durchsuchen. Dabei handelt es sich natürlich um Chris Redfield, Jill Valentine und Albert Wesker. Regisseur Johannes Roberts bezeichnet das Spencer-Anwesen als „verdammt unheimlich“.

Jeder Hauptcharakter soll den erzählerischen Aspekt des Films fördern. Deshalb wurde beim Casting nicht nur auf das Aussehen geachtet, sondern auf Eigenschaften, die das Wesen der jeweiligen Spielfigur am besten wiedergeben können. Zum Beispiel sei die Besetzung von Leon S. Kennedy besonders schwierig gewesen, weil der Schauspieler einen Mittelweg zwischen Humor und Seriösität verkörpern musste.

Das dritte und letzte Foto zeigt Lisa Trevor, ein menschliches Testobjekt der Umbrella Corporation. Die verheerenden Nebenwirkungen haben die Tochter des Herrenhaus-Architekten in ein abscheuliches Monster verwandelt. Die Spieler sind ihr im GameCube-Remake des ersten „Resident Evil“-Ablegers begegnet.

Lisa Trevor wird im Film eine bedeutende Rolle einnehmen. Roberts wollte ihre Geschichte in den Film integrieren, weil er von ihrer verstörenden Art fasziniert war und sie bislang in keinem Filmprojekt vorgekommen ist.

Roberts weist darauf hin, dass bei der Produktion eng mit Capcom zusammengearbeitet wurde. Die Vorlagen wurden so gut wie möglich eingehalten. Zum Beispiel haben die Verantwortlichen die Baupläne für das Herrenhaus und die Polizeistation in Raccoon City erhalten. Bei der Atmosphäre des Films hat sich der Regisseur am „Resident Evil 2 Remake“ orientiert.

