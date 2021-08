UK-Charts: Aliens Fireteam Elite springt an die Spitze

Zum Start in die neue Woche dürfen die wöchentlichen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Den Platz an der Spitze sicherte sich dieses Mal der kooperative Mehrspieler-Shooter "Aliens: Fireteam Elite".

"Aliens: Fireteam Elite" sicherte sich die Spitze der britischen Software-Charts.

Zum Start in die neue Woche veröffentlichten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Den Platz an der Spitze der britischen Software-Charts sicherte sich in der vergangenen Woche einmal mehr eine Neuveröffentlichung. Die Rede ist vom kooperativen Multiplayer-Shooter „Aliens: Fireteam Elite“, der bei den Entwicklern der Cold Iron Studios entstand. Wenig überraschend entfiel der Großteil der Kopien, die in der letzten Woche über den britischen Einzelhandel verkauft wurden, auf die Konsolen der neuen Generation.

Während die PlayStation 5-Fassung 42 Prozent der verkauften Retail-Einheiten von „Aliens: Fireteam Elite“ auf der Insel ausmachte, wurden 31 Prozent auf der Xbox Series X/S abgesetzt. Der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“, der in der Vorwoche noch die Spitzenposition der britischen Retail-Charts belegte, rutschte in der vergangenen Woche auf den neunten Rang ab.

Die Top 3 wiederum werden von den beiden Switch-Dauerbrennern „Mario Kart 8: Deluxe“ auf der einen und „Minecraft“ auf der anderen Seite abgerundet. Einen enttäuschenden Start legte die Switch-exklusive Neuveröffentlichung „No More Heroes 3“ auf dem 16. Platz hin.

Anbei die kompletten Top 10 der vergangenen Woche.

Die Top 10 in der Übersicht

(Neu) Aliens: Fireteam Elite (4) Mario Kart 8: Deluxe (5) Minecraft (Switch) (6) Grand Theft Auto 5 (3) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (10) FIFA 21 (8) Animal Crossing: New Horizons (11) Marvel’s Avengers (1) Ghost of Tsushima Director’s Cut (12) The Last of Us Part 2

