DC Fandome 2021: Auftritte von Gotham Knights & Suicide Squad: Kill the Justice League bestätigt

Mitte Oktober wird der "DC Fandome 2021" stattfinden, in dessen Rahmen sich die Fans über diverse Neuigkeiten und Ankündigungen rund um die Marken aus dem Hause DC freuen dürfen. Wie in einem kurzen Teaser bestätigte, werden in diesem Jahr auch die beiden Titel "Gotham Knights" und "Suicide Squad: Kill the Justice League" mit von der Partie sein.