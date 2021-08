Far Cry 6: El Este-Region, Waffen und mehr in der ausführlichen Gameplay-Demo präsentiert

"Far Cry 6" erscheint Anfang Oktober.

In wenigen Wochen erscheint der von Ubisoft Toronto und Ubisoft Montreal entwickelte First-Person-Shooter „Far Cry 6“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC.

Um den Spielern vor dem Release einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Far Cry 6“ auf sie zukommt, wurde der Shooter heute im Rahmen einer ausführlichen Gameplay-Präsentation vorgestellt. Zu sehen sind unter anderem die „El Este“-Region und der Einsatz ausgewählter Waffen. Auch wenn die präsentierten Gameplay-Szenen aus der Xbox Series X-Version von „Far Cry 6“ stammen, wollen wir euch diese natürlich nicht vorenthalten.

Ein Land steht vor einer Revolution

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die beiden Streaming-Plattformen Stadia und Luna veröffentlicht. In „Far Cry 6“ verschlägt es euch in ein tropisches Paradies, das von seinem Präsidenten Antón Castillo mit eiserner Hand regiert und unterdrückt wird.

Zum Thema: Far Cry 6: Story-Trailer zum Ubisoft-Shooter veröffentlicht

Während der Präsident seinen Sohn auf die Machtübernahme vorbereitet, übernehmt ihr die Kontrolle über den Militäraussteiger und Guerillakämpfer Dani Rojas. Mit diesem steht ihr vor der Aufgabe, eine Revolution anzuzetteln und das tropische Paradies von seinem Despoten zu befreien.

Zu den Stärken von „Far Cry 6“ soll unter anderem die lebendige Spielwelt gehören, die euch das Gefühl vermitteln soll, lediglich ein kleiner Teil des Geschehens zu sein.

