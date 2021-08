Snowrunner: Year-2-Trailer und Start von Season 5

„Snowrunner“ startet am 9. September 2021 in das zweite Jahr. Und dank der heutigen Ankündigung steht fest, was euch in den kommenden Monaten erwartet. Der Year-2-Pass verspricht laut Hersteller „eine Menge neuer Inhalte für vier Saisons und kostenlose neue Features“.

Erwarten könnt ihr zusätzliche Fahrzeuge, weitere Regionen sowie Aktivitäten. Letztendlich setzt sich der neue Pass aus vier Seasons zusammen:

Season 5: Build & Dispatch

Season 6: Haul & Hustle

Season 7: Compete & Conquer

Season 8: New Expansion

Jede neue geplante Inhaltsphase wird auch mit kostenlosen Inhalten und Features einhergehen, darunter Cosmetics, New Game+, ein Immersive Mode und Crossplay zwischen allen Plattformen. Das zuletzt genannte Feature unterstützt in der Season 5 zunächst Steam, Epic Games und Microsoft.

Saison 5 mit dem Namen „Build & Dispatch“ führt zudem zwei neue Sommerkarten in der neuen Region „Rostov Oblast“ ein. Die hügeligen Karten mit leichten Steigungen beherbergen eine der industriellen Hochburgen Südrusslands.

Auf diesem Schauplatz könnt ihr eine Tatra-Fabrik restaurieren und wieder aufbauen, um zwei leistungsstarke 8-Rad-Fahrzeuge freizuschalten – den Tatra Force und den Tatra Phoenix. Saison 5 bringt laut Hersteller außerdem neue Skins und Sticker für alle Spieler und eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge mit sich.

„Snowrunner“ und der 25 Euro teure Year-2-Pass sind für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. „Season 5: Build & Dispatch“ erscheint am 9. September 2021 als Teil des Year-2-Pass. Nachfolgend ein Trailer zu den neuen Inhalten:

