Starfield: Möglichkeit einer PS5-Version? Microsoft spricht ein Machtwort

"Starfield" erscheint im November 2022.

Nur kurz, nachdem Bethesda Softworks im vergangenen Jahr von Microsoft übernommen wurde, begannen die Spekulationen darüber, was das Ganze für kommende Titel wie das Rollenspiel „Starfield“ bedeutet.

Nachdem PlayStation 5-Spieler zunächst noch Hoffnung hatten, dass auch die PlayStation 5 versorgt werden könnte, gab Microsoft im Laufe des Sommers bekannt, dass „Starfield“ im November 2022 lediglich für den PC sowie die Xbox der neuen Generation erscheint. Für frische Gerüchte sorgte am Wochenende ein Interview mit Bethesda Softworks Pete Hines, in dem dieser über die diversen Spiele aus dem Hause Bethesda Softworks sprach.

An den Plänen hat sich nichts geändert

Im Verlauf des Interviews zog Pete Hines einen Vergleich mit „Minecraft“, das nach wie vor in Form eines Multiplattform-Titels erhältlich ist und sich auf allen System großer Beliebtheit erfreut. Gleichzeitig versprach er, dass die Übernahme durch Microsoft nicht bedeutet, dass Spielern auf Plattformen die Möglichkeit genommen wird, Titel aus dem Hause Bethesda Softworks zu spielen.

Aussagen, die dahingehend gedeutet wurden, dass sich das Unternehmen hinsichtlich einer PlayStation 5-Version von „Starfield“ das oft zitierte Hintertürchen offen hält, um Sonys Konsole möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zu versorgen. Um den daraus resultierenden Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, war Microsofts Aaron Greenberg umgehend zur Stelle und machte noch einmal klar, dass „Starfield“ nur für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird.

Aller Gerüchte zum Trotz habe sich an den eigenen Plänen nämlich nichts geändert, wie Greenberg weiter zu verstehen gab. „Starfield wird am 11. November 2022 exklusiv auf Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Game Pass-Mitglieder können es auch am ersten Tag auf Xbox und PC spielen. Ich weiß, dass wir das alles schon einmal gesagt haben und nichts davon hat sich oder wird sich ändern“, so Greenberg.

Im Endeffekt dürfte sich Hines in dem zitierten Interview wohl auf Spiele wie „The Elder Scrolls Online“ oder „Fallout 76“ bezogen haben, die auch für die PlayStation-Plattformen erhältlich sind und langfristig unterstützt werden sollen. Gleichzeitig werden bereits für die PlayStation veröffentlichte Bethesda-Titel weiterhin im PlayStation Store verfügbar sein.

