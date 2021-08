Thrustmaster T248: Neues Lenkrad für PS5 und PS4 angekündigt

Am Lenkrad befindet sich eine Anzeige.

Mit dem Thrustmaster T248 wurde ein neues Lenkrad für PS4, PS5 und PC angekündigt. Laut Hersteller verfügt es über eine um 70 Prozent bessere Leistung und es soll durch die Kombination aus Riemen- und Zahnradmechanismen ein preisgünstiges Force Feedback bieten.

Lenkrad mit Display

Auffällig positioniert ist auf dem Thrustmaster T248 ein kleines Display, das laut Hersteller 20 Anzeigemöglichkeiten bietet, darunter die Anzeige des Rotationswinkels des Lenkrads und der Art des Force Feedbacks.

Hinzukommen verschiedene Telemetrie-Anzeigen nach Wahl des Benutzers. Dazu zählen Übersetzung, Geschwindigkeit, Rundenzahl, Position des Fahrers und die Bestzeit.

Die Intensität des Force Feedbacks lässt sich laut Hersteller schnell einstellen. Das Thrustmaster T248 verfügt demnach über drei Force-Feedback-Kurven (inklusive Voreinstellungen), die mit allen Spielen kompatibel sind:

FFB 1: Lineares Force Feedback, bei dem die vom Benutzer empfundene Kraft zu 100 Prozent proportional zu der vom Spiel geforderten Kraft ist.

FFB 2: Erhöhtes Force Feedback für eine bessere Driftkontrolle.

FFB 3: Stärkstes Force Feedback, mit dem der Benutzer die Auswirkungen kleinster Feinheiten der Rennstrecke deutlicher spürt (Randsteine, Schleudern abseits der Strecke usw.).

Die magnetischen Schaltwippen des T248 sollen wiederum schnelle Schaltvorgänge ermöglichen und die Lebensdauer der Schaltwippen verlängern. Auch das T3PM-Pedalset verfügt über dieselbe H.E.A.R.T.-Magnettechnologie.

„Diese Technologie ist in zwei Schlüsselkomponenten integriert, die direkten Einfluss auf das Gameplay haben. Sie ermöglicht präzisere Eingaben in allen Spielen und eliminiert gleichzeitig potenzielle tote Zonen“, so Thrustmaster zur Magnettechnologie.

Bis zu 25 Aktionstasten sorgen wiederum für reichlich Eingabemöglichkeiten.

Preise und Verfügbarkeiten

Das Thrustmaster T248 (Rennlenkrad und Pedalset) wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 349,99 Euro in den Handel gebracht. Die Vorbestellungen starten in Europa am 31. August 2021. Lieferbar ist es ab dem 21. Oktober 2021. Nachfolgend ein paar Bilder:

