WRC 10: Realismus im Fokus – Entwickler sprechen über das Sound-Design

Kurz vor dem Release des Rennspiels bedachten uns die Macher von KT Racing mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zu "WRC 10". In diesem wird etwas näher auf die Arbeiten an der Soundkulisse eingegangen.

"WRC 10" erscheint Ende der Woche.

Bereits in dieser Woche geht Nacons Rennspielserie mit „WRC 10“ auf den Konsolen sowie dem PC in die nächste Runde und soll in diesem Jahr mit verschiedenen Verbesserungen punkten.

Geboten wird laut offiziellen Angaben unter anderem eine komplett überarbeitete Soundkulisse. Um hier für eine möglichst realistische Spielerfahrung zu sorgen, wurden reale Motorengeräusche aufgenommen, entsprechend abgemischt und anschließend in das Spiel verfrachtet. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Geräusche aus verschiedenen Quellen und Winkeln aufgenommen wurden.

Entwickler-Tagebuch ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen

Für die finale Abmischung wiederum wurden zudem Umgebungsgeräusche an öffentlichen Plätzen, die unterschiedlichen Untergründe der Strecken und weitere Parameter berücksichtigt. Weitere Details zu diesem Thema und Eindrücke von den Arbeiten an der Soundkulisse von „WRC 10“ liefert euch das heute veröffentlichte Entwickler-Tagebuch, das wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Zum Thema: WRC 10: Der Lackierungs-Editor im neuen Trailer vorgestellt

„WRC 10“ wird am 2. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch, die bisher jedoch keinen konkreten Releasetermin spendiert bekam.

Zu den Inhalten, die in „WRC 10“ auf angehende Offroad-Piloten warten, gehören die 52 lizenzierten Teams der aktuellen Saison, über 120 Wertungsprüfungen sowie sechs historisch Rallyes – darunter die legendäre Veranstaltung in der Akropolis.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WRC 10