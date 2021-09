Beyond a Steel Sky: Release-Termin für PS5 und PS4 angekündigt

Der Titel erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Nachdem „Beyond a Steel Sky“ seit etwa einem Jahr auf dem PC verweilt, sind in diesem Jahr Konsolenspieler an der Reihe. Laut der heutigen Ankündigung erfolgt der Launch am 30. November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch.

Passend zur Ankündigung des Konsolen-Termins seht ihr unterhalb dieser Zeilen einen Trailer. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern einen Pin, ein digitales Artbook und zwei digitale Comics. Diejenigen, die zur limitierten Steelbook-Edition greifen, bekommen ein Exemplar des Spiels, ein Steelbook mit den Comiczeichnungen von Dave Gibbons, den digitalen Soundtrack und einen Stickerbogen obendrauf.

Wertungen der PC-Version

Doch lohnt der Kauf? Die Wertungen für die PC-Version von „Beyond a Steel Sky“ fielen im vergangenen Jahr recht durchwachsen aus. Der Titel kam auf einen, basierend auf 28 Kritiken.

IGN Italien schrieb damals: „Ein gutes Abenteuerspiel, das den Geist seines Vorgängers treu wieder aufgreift und gleichzeitig neue Spieler mit einigen Zugänglichkeitsoptionen und einer Handlung willkommen heißt, die auch von denjenigen geschätzt werden kann, die mit Beneath a Steel Sky nicht vertraut sind.“

Vandal: „Wenn ihr auf der Suche nach einem Beneath a Steel Sky seid, werdet ihr hier fündig. Obwohl es einige offensichtliche Schwächen hat, schätzen wir den Ehrgeiz, die Serie, ihr Rätseldesign und ihre Erzählweise wieder aufleben zu lassen. Graphic-Adventure-Fans werden nicht enttäuscht sein.“

„Beyond a Steel Sky“ spielt zehn Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels und lässt den Spieler in die dystopische Metropole Union City eintauchen, die von einer KI-gesteuerten sozialen Kontrolle beherrscht wird. Euch erwartet eine Geschichte über Loyalität und Erlösung, wenn ihr als Robert Foster die weitläufige Stadt betretet, Rätsel löst und mit KI-gesteuerten Charakteren interagiert.

