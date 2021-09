Cyberpunk 2077: Zur Unterstützung – CD Projekt heuert Modder an

Nach wie vor arbeiten die Entwickler von CD Projekt an neuen Updates, mit denen die allgemeine Spielerfahrung von "Cyberpunk 2077" verbessert werden soll. Wie das polnische Studio bestätigte, wurden zur Unterstützung der Entwickler nun auch Mitglieder der Modding-Community angeheuert.

"Cyberpunk 2077" wird weiter optimiert.

Als „Cyberpunk 2077“ Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, hatte das Rollenspiel vor allem auf den Konsolen mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen.

Bis heute arbeiten die Entwickler von CD Projekt an entsprechenden Updates, mit denen die allgemeine Spielerfahrung verbessert werden soll. Auf dem PC kann das polnische Studio dabei auch auf die Unterstützung der Modding-Community setzen. Wie ein Sprecher von CD Projekt nun bestätigte, entschloss sich das Studio dazu, vier aktive Modder, die sich zuletzt intensiv mit „Cyberpunk 2077“ beschäftigten, zu engagieren.

Erschaffer von Wolvenkit arbeiten zukünftig für CD Projekt

Die besagten Modder waren in der Vergangenheit unter anderem für „Wolvenkit“ verantwortlich. Bei „Wolvenkit“ handelt es sich um eine beliebtes Modding-Tool für Spiele wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „Cyberpunk 2077“. Offiziellen Angaben zufolge sollen die Modder bei CD Projekt sowohl an zukünftigen Modifikationen für „Cyberpunk 2077“ als auch an grundlegenden Verbesserungen für das Rollenspiel arbeiten.

Erst kürzlich wurde „Cyberpunk 2077“ mit dem umfangreichen Update auf die Version 1.3 bedacht, das neben diversen Verbesserungen und Bugfixes auch die ersten versprochenen Gratis-DLCs mit sich brachte. Geboten wurden unter anderem ein neues Erscheinungsbild für euren Helden oder ein zusätzliches Fahrzeug.

Gleichzeitig arbeitet CD Projekt weiterhin an der nativen PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version von „Cyberpunk 2077“, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Einen konkreten Termin gibt es aber weiterhin nicht.

