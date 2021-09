Hot Wheels Unleashed: Batman, Aston Martin & mehr – Post-Launch-Unterstützung vorgestellt

"Hot Wheels Unleashed" erscheint Ende September.

Ende des Monats wird der von Milestone entwickelte Arcade-Racer „Hot Wheels Unleashed“ auch hierzulande für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie das italienische Studio bekannt gab, soll „Hot Wheels Unleashed“ nach dem Release langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. In einer aktuellen Mitteilung lieferte man uns nun die ersten Details zur Post-Launch-Unterstützung von „Hot Wheels Unleashed“ und wies darauf hin, dass sich die Spieler sowohl über kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte freuen dürfen, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden.

Von Aston Martin bis hin zu DC Comics

Neben den bereits angekündigten Season-Pässen „Vol. 1“ und „Vol. 2“ wurde mit „Vol 3.“ ein weiterer Season-Pass angekündigt, der neun Fahrzeuge, drei thematische Anpassungspakete, drei Track Builder-Module und eine Erweiterung umfasst. Weiter wird versprochen, dass „Hot Wheels Unleashed“ jeden Monat mit weiteren Fahrzeugen, Anpassungsgegenständen und Modulen für den Strecken-Editor versehen wird.

Geht es um die neuen Fahrzeuge und Anpassungsmöglichkeiten, dann möchten die Entwickler von Milestone vor allem auf Abwechslung setzen. Demnach setzt sich der erste Season-Pass, der pünktlich zum Launch von „Hot Wheels Unleashed“ erscheint, aus Fahrzeugen zusammen, die auf Marken wie „Street Fighter“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“, „Barbie“ oder „DC Comics“ basieren. Auch eine „Batman“-Erweiterung ist an Bord. Zu den weiteren angekündigten Marken, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen, gehören „Superman“, „Masters of the Universe“, „Wonder Woman“, „McLaren“, „Aston Martin“ oder „BMW“.

Zum Thema: Hot Wheels Unleashed: Die enthaltenen Fahrzeuge vorgestellt – Neuer Trailer

Es wird auch Seasons geben, in denen die Spieler Herausforderungen und Missionen abschließen können, um neue Levels freizuschalten oder neue Fahrzeuge zu erhalten. Da diese Seasons kein Bestandteil der Season-Pässe sind, bleibt abzuwarten, ob die Spieler hier separat zur Kasse gebeten werden.

„Hot Wheels Unleashed“ wird am 30. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hot Wheels Unleashed